Минобороны Британии выделило $87 млн на проекты в сфере робототехники

На развитие проектов в сфере робототехники минобороны Великобритании выделило 66 млн фунтов стерлингов ($87 млн). Об этом во вторник, 5 марта, сообщил сайт британского правительства.

Благодаря этим проектам армия Соединенного Королевства получит новые небольшие по размеру беспилотные летательные аппараты и автономные транспортные средства, которые могут быть применены в зоне боевых действий, в том числе и для помощи в эвакуации раненых.

«Я рад тому, что к концу года мы осуществим революцию в современных технологиях», — заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

18 февраля стало известно, что британская армия нарастит свое присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России.