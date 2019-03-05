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Минобороны Британии выделило $87 млн на проекты в сфере робототехники

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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На развитие проектов в сфере робототехники минобороны Великобритании выделило 66 млн фунтов стерлингов ($87 млн). Об этом во вторник, 5 марта, сообщил сайт британского правительства.

Благодаря этим проектам армия Соединенного Королевства получит новые небольшие по размеру беспилотные летательные аппараты и автономные транспортные средства, которые могут быть применены в зоне боевых действий, в том числе и для помощи в эвакуации раненых.

«Я рад тому, что к концу года мы осуществим революцию в современных технологиях», — заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

18 февраля стало известно, что британская армия нарастит свое присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России.

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