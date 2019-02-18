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Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике

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Фото: Global Look Press/Sergei Stepanov
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Британская армия нарастит свое присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время посещения военной базы Бардуфосс.

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Как пишет Daily Telegraph, Уильямсон анонсировал запуск новой программы, рассчитанной на 10 лет. Она предусматривает совместное обучение британских и норвежских морских пехотинцев, которые в скором будущем сформируют новое воинское подразделение в Арктическом регионе.

Глава британского минобороны добавил, что уже в следующем году в Арктику направят новые патрульные противолодочные самолеты Boeing Р-8 «Посейдон». Предполагается, что они будут «сдерживать активность российских подлодок», которая, по мнению издания, достигла уровня времен холодной войны.

Россия неоднократно отмечала рост военной активности НАТО в Арктике и выражала обеспокоенность продвижением США к российским границам через размещение военных в Норвегии и планами Великобритании разместить в регионе 800 пехотинцев.

1 октября российское посольство в Лондоне отметило, что это обернется ростом напряженности в Арктике.

Дипломаты подчеркнули, что Россия рассматривает Арктический регион в качестве «пространства для взаимодействия», где не должно быть потенциала для конфликтов.

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