Джонсон пообещал три новых типа рабочих виз в случае победы на выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен создать новую систему контроля границ и три вида рабочих виз в случае победы на досрочных выборах 12 декабря. Об этом он рассказал в интервью газете Sunday Times.

По его словам, людям, имеющим серьезные заслуги на научном, культурном или предпринимательском уровне, будет выдаваться виза типа «Исключительный талант». Второй тип виз коснется квалифицированных работников, которые имеют предложения о работе на территории страны.

В третий вид войдут трудовые мигранты с низким уровнем профессиональных навыков. При этом этим людям будет тяжело получить вид на жительство в отличие от представителей первой и второй категории.

Джонсон отметил, что новая система будет опираться на австралийский опыт и поможет вернуть контроль над государственными границами после выхода Великобритании из состава Евросоюза. Новые меры нацелены на снижение числа трудовых мигрантов в стране, но радикальный характер носить не будут.

«Это не развод мостов и не закрытие дверей, это далеко не так. Британия останется открытой миру, но открытой для всего мира и на справедливых условиях», — заявил премьер.

18 ноября сообщалось, что посольство Великобритании в России зафиксировало увеличение числа случаев выдачи виз гражданам РФ по сравнению с показателями прошлого года.