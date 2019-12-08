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Джонсон пообещал три новых типа рабочих виз в случае победы на выборах

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Фото: ТАSS/PA Wire/PA Images/Dominic Lipinski
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен создать новую систему контроля границ и три вида рабочих виз в случае победы на досрочных выборах 12 декабря. Об этом он рассказал в интервью газете Sunday Times.

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По его словам, людям, имеющим серьезные заслуги на научном, культурном или предпринимательском уровне, будет выдаваться виза типа «Исключительный талант». Второй тип виз коснется квалифицированных работников, которые имеют предложения о работе на территории страны.

В третий вид войдут трудовые мигранты с низким уровнем профессиональных навыков. При этом этим людям будет тяжело получить вид на жительство в отличие от представителей первой и второй категории.

Джонсон отметил, что новая система будет опираться на австралийский опыт и поможет вернуть контроль над государственными границами после выхода Великобритании из состава Евросоюза. Новые меры нацелены на снижение числа трудовых мигрантов в стране, но радикальный характер носить не будут.

«Это не развод мостов и не закрытие дверей, это далеко не так. Британия останется открытой миру, но открытой для всего мира и на справедливых условиях», — заявил премьер.

18 ноября сообщалось, что посольство Великобритании в России зафиксировало увеличение числа случаев выдачи виз гражданам РФ по сравнению с показателями прошлого года.

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