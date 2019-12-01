Грязно английское убийство: британцы могут ликвидировать Скрипалей

Британские власти запретили Сергею и Юлии Скрипалям звонить родным. Об этом «Известиям» заявила племянница бывшего шпиона Виктория. По ее словам, она не может выйти на связь с дядей и сестрой с 26 июня этого года. При этом никаких новостей о их состоянии здоровья, а также о том, где они находятся, нет. Виктория уверена, что официальному Лондону сейчас просто невыгодна шумиха вокруг инцидента в Солсбери, а если так всё пойдет и дальше, то Сергея и Юлию через год-два могут устранить как ненужных свидетелей.

Уже пять месяцев Сергей Скрипаль и его дочь не выходили на связь с родственниками. По словам племянницы экс-шпиона Виктории, сложившаяся ситуация вызывает большое беспокойство за жизнь и здоровье ее родных, а отсутствие звонков и сообщений можно считать плохим знаком.

— У нас тишина. Фактически как только Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании, подвинув Терезу Мэй, были пресечены даже редкие возможности связаться с дядей и сестрой. Сергею и Юлии запретили звонить родным, поскольку Лондону и Джонсону теперь не нужно, чтобы о них появлялась какая-то информация. Последний раз удавалось выйти с ними на связь 26 июня, — рассказала «Известиям» Виктория Скрипаль.

По ее словам, она много раз пыталась позвонить или отправить сообщение на номера, по которым удавалось ранее связаться с дядей, однако ответа так и не последовало. Чаще всего абонент не доступен или же просто «слышишь одни гудки».

скрипали Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Борис Джонсон был одним из первых, кто начал обвинять Россию в отравлении Сергея и Юлии, напомнила племянница жертвы инцидента в Солсбери. Спустя несколько часов «Терезе Мэй ничего не оставалось, как поддержать эту версию». Сейчас, когда лишний шум премьеру не нужен, а «дела с Brexit худо-бедно продвигаются», Лондон решил убрать эту тему с информационной повестки. Всё идет к тому, что Скрипалей могут убрать, как людей, которые способны пролить свет на то, что же произошло в Солсбери в марте 2018 года.

— Возможно, эта карта еще будет вытащена из рукава, если возникнут проблемы с Brexit. Однако если они больше не понадобятся, то надо учитывать: Британия не любит неспособных себя содержать. Поэтому через год или два британцы просто скажут, что не смогли их вылечить. Боюсь, что могут провести инсценировку смерти. Как это было с другими россиянами, осевшими в Британии, которые слишком много знали, — пояснила Виктория «Известиям».

скрипали Полиция около дома Сергея Скрипаля в Солсбери. 9 марта 2018 года Фото: Global Look Press/Andrew Parsons/ZUMAPRESS

Власти Великобритании утверждают, что 4 марта в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали были отравлены неизвестным веществом. После чего из страны были высланы 23 российских дипломата. Позже британцы опубликовали фотографии «подозреваемых» в инциденте, заявив, что на снимках изображены «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Россияне выступили на телевидении и рассказали, что находились в Великобритании как туристы и не связаны со спецслужбами.

В январе 2019 года Евросоюз ввел санкции против руководителя Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игоря Костюкова, его заместителя и еще двух сотрудников российского органа внешней разведки из-за инцидента в Солсбери. Отдельные санкционные меры против России вводились и американской стороной за «применение химического оружия». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москве не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей» до тех пор, пока Великобритания не предоставит консульский доступ к Юлии, которая остается гражданкой РФ. Британские власти до сих пор отказываются сотрудничать с Россией по этому инциденту.