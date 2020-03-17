Давайте жить нужно: Москва настроена на работу с Вестминстером

Россия готова к восстановлению межпарламентского сотрудничества с Великобританией, однако дальнейшие шаги остаются за Лондоном. Как рассказал «Известиям» посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, его недавняя встреча с межпартийной группой британского парламента по России (МПГР) прошла в конструктивном ключе. Тем не менее и он, и члены МПГР сходятся во мнении: восстановить совместную парламентскую работу в ближайшее время не удастся.

Андрей Келин встретился с членами МПГР 3 марта 2020 года. Как говорится в сообщении диппредставительства, тогда были «намечены перспективы восстановления контактов между парламентариями двух стран». Сам Андрей Келин оценил эти контакты как конструктивные.

— Сложилось впечатление, что они ощущают нехватку информации «из первых рук», заинтересованы в том, чтобы услышать российскую точку зрения по актуальным двусторонним и международным вопросам, — сказал «Известиям» дипломат. — Однако, судя по звучавшим в ходе встречи высказываниям, решение проблемы полноформатного восстановления российско-британских межпарламентских контактов зависит не только от самих парламентариев, а от общих правительственных установок.

По его словам, большинство членов обеих палат британского парламента придерживается взглядов, которые не сильно отличаются от подходов нынешнего консервативного правительства, сохраняющего линию на замораживание политических контактов. Иллюзий по этому поводу питать не следует, отметил Андрей Келин.

— Мы остаемся на прежних позициях — перезапуск межпарламентского диалога нам нужен не больше, чем самим британцам, — подчеркнул он. — Безусловно, намерены конструктивно реагировать на возможные предложения по его поэтапному восстановлению, но и навязываться не собираемся.

В МПГР входят 14 членов палаты лордов и палаты общин от ключевых политических партий: четверо от правящих консерваторов, по три человека от лейбористов, Шотландской национальной партии, один от «Либеральных демократов» и три независимых депутата. Задача этой группы — «продвигать хорошие отношения между парламентариями и народами Соединенного Королевства и России». При этом, по данным «Известий», некоторые из членов МПГР на встрече с российским послом не присутствовали.

На вопрос, насколько вероятно, что межпарламентские контакты будут восстановлены и британские депутаты посетят Россию с визитом, в парламентской группе дали понять, что это произойдет не скоро.

— К сожалению, нынешнее руководство МПГР настроено очень антироссийски, — сказал «Известиям» член палаты лордов от Консервативной партии Ричард Бэлф. — Поэтому маловероятно, что мы в составе группы посетим РФ. Будучи критически настроенным другом России, я был рад посетить Москву и буду рад сделать это вновь в случае приглашения.

«Известия» обратились за комментарием к «очень антироссийски» настроенному руководству группы и получили категорический отказ от какой-либо формы сотрудничества с парламентариями РФ.

— Нормализовать отношения невозможно до тех пор, пока Россия не перестанет бомбить невинных граждан Сирии, аннексировать и угрожать соседним странам, включая Грузию, Украину и Белоруссию, а также убивать или пытаться убить людей в Соединенном Королевстве, — сказал «Известиям» председатель МПГР, член палаты общин от Лейбористской партии Крис Брайант. — Мы бы очень хотели вернуться к нормальным отношениям, но в нынешней конфигурации это невозможно.

В российском МИДе отказ от совместной работы на парламентском уровне называют «наследием инцидента в Солсбери», когда в марте 2018 года из-за отравления химическим веществом едва не погибли бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за госизмену в форме шпионажа в пользу Британии, и его дочь Юлия.

— В результате британские парламентарии вынуждены руководствоваться решениями, которые они сами напринимали в период этого рукотворного, надуманного кризиса. Одно из них заключается в отказе членов британской делегации в Межпарламентском союзе от официального общения со своими российскими визави, — отмечает Андрей Келин. — Кроме того, серьезным препятствием развитию двустороннего межпарламентского взаимодействия служит и присутствие нескольких десятков российских парламентариев в европейских санкционных списках за их позицию по Украине и Крыму.

На такие списки Москва ответила симметрично, запретив въезд в Россию ряду британских политических деятелей. По мнению российского руководства, шаги навстречу друг другу должны осуществляться на основе взаимности и уважения. Обоюдный отказ от санкций в отношении парламентариев мог бы стать важным шагом к оздоровлению общеполитической атмосферы российско-британских связей, подытожил дипломат.