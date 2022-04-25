Первый во втором: чем завершились президентские выборы во Франции

Эммануэль Макрон одерживает победу на президентских выборах во Франции. Об этом свидетельствуют предварительные результаты, согласно которым действующего главу государства поддержали 58,8% французов. При этом, отмечают опрошенные «Известиями» аналитики, победа на президентском голосовании не говорит о непогрешимости позиций Эммануэля Макрона — многое будет зависеть от парламентских выборов, которые пройдут в июне и от которых зависит новый состав правительства. По оценке экспертов, на этот раз повторить успех 2017 года его партии не удастся, а это значит, что президенту придется договариваться о коалиционном кабмине.

«Из двух зол меньшее»

К 24 апреля, когда во Франции прошел второй тур президентских выборов, кандидаты подошли с разрывом в 10%: по данным — здесь и далее — Французского института общественного мнения IFOP от 22 апреля, отдать голос за действующего президента, основателя прогрессивистского движения «Вперед, Республика!» Эммануэля Макрона были готовы 55% граждан, за его давнюю соперницу, лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 45%.

По сравнению с 2017 годом, когда до финала дошли те же кандидаты, позиции второго претендента значительно улучшились: тогда за несколько дней до второго тура за Эммануэля Макрона намеревались проголосовать 63% французов, а за Марин Ле Пен — 37% (архив этих опросов приводит издание 20 Minutes). Принято считать, что тогда против нее сыграл провал на дебатах, однако динамика показывает, что и до них разрыв между соперниками составлял почти 20% — дебаты лишь незначительно его увеличили. В 2017 году итоги выборов недалеко ушли от прогнозов: Эммануэль Макрон получил 66,1% голосов, а Марин Ле Пен — 33,9%.

Опросы оправдали себя и на этот раз — действующий президент смог переизбраться на второй срок, пусть и с меньшим отрывом, чем пять лет назад: по совместным подсчетам международной исследовательской компании Ipsos и консалтинговой компании Sopra Steria (по состоянию на 21:23 по мск 24 апреля), он набрал 58,8% голосов, а его соперница — 41,2%. Окончательный результат 27 или 28 апреля объявит Конституционный совет Франции.

Несмотря на то, что официально итоги пока не признаны, Марин Ле Пен уже позвонила Эммануэлю Макрону с тем, чтобы признать его первенство. Тем не менее своим результатом она оказалась довольна — по ее словам, для «Национального объединения» он стал «блестящей победой».

— Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой, — сказала она на митинге с избирателями.

При этом сама по себе победа на выборах отнюдь не гарантирует действующему президенту непогрешимо прочной позиции, считают в экспертном сообществе.

— Его вряд ли можно назвать желанным президентом — первый тур более-менее показал размеры его ядерного электората (тогда президент набрал 27,85%, а Марин Ле Пен — 23,15%. — «Известия»), — отметила в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, главный редактор портала «Перспективы» Екатерина Нарочницкая. — Это всего лишь немногим больше четверти. Как известно, во втором туре французы выбирают не того, кто им нравится — как они сами говорят, выбор идет в пользу меньшего из двух зол.

Победа Эммануэля Макрона означает, что внешнеполитический курс Франции будет примерно таким же, как и на протяжении предыдущих пяти лет. Главный приоритет президента — стратегическая автономия Евросоюза и его укрепление с тем, чтобы ЕС стал одним из ключевых центров мировой системы. При этом нельзя исключать, что Эммануэль Макрон пересмотрит свой подход к отношениям с РФ.

— В течение пяти лет он довольно последовательно пытался наладить с Россией диалог — он был едва ли не единственным западным лидером, кто дважды приглашал к себе ее президента, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев. — Эммануэль Макрон исходил из того, что европейскую безопасность можно строить только с РФ, однако серьезных прорывов на этом направлении не было. Сегодня же в связи с известными украинскими событиями ситуация изменилась, и похоже, что теперь взят курс на сужение отношений с Москвой.

Во многом то, как будет выстраиваться этот курс, зависит от развития событий на Украине, а также от того, какие позиции займут люди из президентского окружения и лидеры других европейских стран, отмечает эксперт. В любом случае сегодня в ситуации неопределенности говорить о каком-то плане действий Эммануэля Макрона по отношению к России было бы преждевременно, резюмировал Андрей Кудрявцев.

Через два месяца — третий тур

За две недели Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен должны были заручиться поддержкой тех 50% французов, которые в первом туре отдали свои голоса за 10 других кандидатов. Основная борьба развернулась за сторонников лидера крайней левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона (в первом туре он занял третье место, уступив Марин Ле Пен чуть более 1%).

После того голосования он призывал своих избирателей не поддерживать Марин Ле Пен — он ставил на Эммануэля Макрона и заявлял о своих амбициях стать премьер-министром. Действующий президент, в свою очередь, не исключил, что эту должность может занять представитель левых.

— Во всей истории Пятой республики не было президента, который бы в такой мере искал таланты за пределами собственного политического большинства, — сказал он 15 апреля в интервью радиостанции Franceinfo.

Однако состав правительства сейчас зависит не от Эммануэля Макрона — он завязан на том, как в июне 2022 года пройдут парламентские выборы. На них французы определят, кто займет 577 кресел во французском Национальном собрании (нижняя палата). Сейчас большинство там принадлежит президентской «Вперед, Республика!» (267 мест) — вместе с центристской группой MoDem и правоцентристской группой Agir ensemble у политики Эммануэля Макрона есть поддержка 346 человек.

— Парламентские выборы — это своего рода третий тур, — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. — Он очень важен, поскольку от него зависит, сможет ли победивший Макрон удержать то большинство в парламенте, которое у него сейчас есть. Если же ему это не удастся, то придется формировать какую-то коалицию. Меланшон уже предлагает себя в качестве премьер-министра. Вряд ли у него получится занять этот пост, однако не исключено, что какие-то представители «Непокоренной Франции» могут претендовать на министерские портфели.

Если дело дойдет до коалиционного правительства, отмечает эксперт, то это будет уже четвертое в истории Пятой республики «политическое сожительство» — так было, например, при президенте-центристе Жаке Шираке в 1997–2002 годы, когда кабмин возглавлял социалист Лионель Жоспен. На этот раз коалиционный вариант выглядит более вероятным, чем пять лет назад, считают аналитики.

— Если в 2017 году движение «Вперед, Республика!» получило феноменальный результат, завоевав большинство, то сейчас этого уже не будет, — говорит Екатерина Нарочницкая. — Тогда сыграл эффект новизны, триумфальной победы, но за пять лет люди эту партию узнали. Она совершенно не напоминает движение нового типа, которое представляет моральную политику, связано с гражданским обществом и отвечает интересам всех французов — именно этим Макрон пытался привлечь избирателей, создавая свой партийный стартап. «Вперед, Республика!» оказалась обычной партией с очень жесткой дисциплиной и ярко выраженной иерархией. В том числе и поэтому она не смогла укрепиться на местах.

Опросов общественного мнения о том, каким может быть исход парламентских выборов, в публичном поле пока нет. Да и в принципе, когда дело доходит до такого голосования, речь идет об опросах по каждому отдельному кандидату. Поэтому любые предварительные прогнозы могут наметить лишь возможную тенденцию. Екатерина Нарочницкая отмечает, что многое будет зависеть от того, как в конечном итоге распределятся голоса на выборах президента: так, если Марин Ле Пен получит меньше 40%, то это будет расцениваться как разгромное поражение и плохо скажется на позициях «Национального объединения» перед июньским голосованием; если же она наберет порядка 45%, то это будет уже совсем другая ситуация.