Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска
Мир
В Совфеде допустили запуск «Северного потока – 2» в случае «тяжких времен» для ФРГ
Мир
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Мир
Аналитик назвал «Северный поток – 2» спасением для немецкой экономики
Мир
Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским
Общество
Путин призвал не поднимать излишне цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом
Политика
В Госдуме прокомментировали угрозу Киева разрушить Крымский мост
Мир
В МГИМО оценили шансы Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии
Мир
РФ призвала Британию не создавать очаг напряженности в Арктике
Мир
В ДНР заявили планах запустить Углегорскую ТЭС в середине 2023 года
Мир
Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь
Сюжет:

В ФРГ назвали размер газового сбора для граждан с октября

0
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация Trading Hub Europe, объединяющая национальных газовых операторов, рассказала о размере газового сбора, который обязаны будут платить компании и частные домашние хозяйства в ФРГ с октября. Как сообщает телеканал Welt 15 августа, размер сбора составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

Будет ли эта сумма дополнительно облагаться НДС, на данный момент не уточняется. Как рассказали в минэкономики Германии, Брюссель пока никак не отреагировал на соответствующий запрос Берлина по этому вопросу. В ведомстве также уточнили, что глава министерства Роберт Хабек выступит со специальным заявлением по поводу газового сбора во второй половине дня.

«В правительстве видят, что на людей в этой стране ложится значительная нагрузка. Канцлер уже многократно говорил об этом... Одновременно он ясно давал понять, что вместе с этим сбором будет введено послабление. К 1 октября, когда будет введен сбор, заработают и другие льготы для граждан», — рассказала в ходе брифинга первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Хоффманн во время ответа на вопрос о газовом сборе.

Ранее, 12 августа, Берлину не удалось договориться с Катаром о поставках газа в рамках снижения энергозависимости от России, так как вместо этого вторая сторона предпочла сотрудничество с Италией.

В тот же день вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

9 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022