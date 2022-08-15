В ФРГ назвали размер газового сбора для граждан с октября

Корпорация Trading Hub Europe, объединяющая национальных газовых операторов, рассказала о размере газового сбора, который обязаны будут платить компании и частные домашние хозяйства в ФРГ с октября. Как сообщает телеканал Welt 15 августа, размер сбора составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

Будет ли эта сумма дополнительно облагаться НДС, на данный момент не уточняется. Как рассказали в минэкономики Германии, Брюссель пока никак не отреагировал на соответствующий запрос Берлина по этому вопросу. В ведомстве также уточнили, что глава министерства Роберт Хабек выступит со специальным заявлением по поводу газового сбора во второй половине дня.

«В правительстве видят, что на людей в этой стране ложится значительная нагрузка. Канцлер уже многократно говорил об этом... Одновременно он ясно давал понять, что вместе с этим сбором будет введено послабление. К 1 октября, когда будет введен сбор, заработают и другие льготы для граждан», — рассказала в ходе брифинга первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Хоффманн во время ответа на вопрос о газовом сборе.

Ранее, 12 августа, Берлину не удалось договориться с Катаром о поставках газа в рамках снижения энергозависимости от России, так как вместо этого вторая сторона предпочла сотрудничество с Италией.

В тот же день вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

9 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.