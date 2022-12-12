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В Греции заморозили активы вице-председателя Европарламента Евы Кайли

France Presse: власти Греции заморозили активы вице-председателя ЕП Евы Кайли из-за подозрений в коррупции
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Власти Греции заморозили активы вице-председателя Европарламента (ЕП) Евы Кайли по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Об этом 12 декабря передает агентство France Presse со ссылкой на судебный источник.

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«Греция заморозила все активы Кайли после обвинений во взяточничестве», — говорится в материале.

По данным источника агентства, Кайли и еще трое лиц были арестованы 11 декабря в Бельгии. За несколько дней до этого в доме Кайли в Брюсселе прошли обыски, в ходе которых полиция обнаружила «пакеты с купюрами».

Отмечается, что аресту также подлежат активы родственников Кайли.

«Это касается счетов, сейфов, компаний и прочих других финансовых активов», — цитирует агентство главу греческого управления по борьбе с отмыванием денег Харалампоса Вурлиотиса.

Ранее, 9 декабря, стало известно, что власти Бельгии провели ряд задержаний и обысков в столице страны в рамках расследования подозрений в коррупции в Европарламенте, связанных с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Как сообщало в тот день издание Le Soir, правоохранительные органы провели четыре задержания и более 15 обысков. По данным СМИ, бывший депутат Европарламента Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини были помещены под стражу в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара.

В свою очередь газета Politico сообщила, что бельгийская полиция обыскала 16 домов и задержала не менее четырех человек в Брюсселе. Отмечается, что рейды могут спровоцировать крупный скандал для парламента.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур.

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