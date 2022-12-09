Замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Заместитель главы Европарламента Ева Кайли задержана в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщило агентство AFP.

По месту жительства политика проведен обыск. Также задержан ее партнер. Против обоих проводится расследование по коррупционному делу.

Как сообщает издание Le Soir, 9 декабря правоохранительные органы провели четыре задержания и более 15 обысков. По данным СМИ, бывший депутат Европарламента Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини были помещены под стражу в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара.

При этом прокуратура не упоминает Катар. Указывалось, что следователи подозревают попытки со стороны одного из государств Персидского залива «повлиять на политические и экономические решения Европейского парламента».

В настоящий следователи выясняют не вышли ли подозреваемые по этому делу «за рамки простого лоббирования».

В свою очередь газета Politico сообщила, что бельгийская полиция обыскала 16 домов и задержала не менее четырех человек в Брюсселе. Отмечается, что рейды могут спровоцировать крупный скандал для парламента.

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