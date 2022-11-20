Эмир Катара объявил чемпионат мира по футболу открытым

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани объявил 20 ноября чемпионат мира (ЧМ) по футболу-2022 открытым. Церемония открытия состоялась на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур.

В ходе церемонии открытия чемпионата на поле стадиона прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира. Во втором параде принял участие талисман чемпионата мира 2018 года в России — волк Забивака.

В первом матче ЧМ-2022 года сыграют сборные Катара и Эквадора. Встреча начнется в 19:00 мск.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах Катара.

18 ноября стало известно, что организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре решили запретить продажу пива на всех стадионах, где пройдут матчи турнира.

По итогам отборочных соревнований ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. В стыковых матчах сборная РФ должна была играть с Польшей. В случае победы российская команда могла бы сыграть на своем поле с победителем пары Швеция — Чехия.

Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022, пишет «Спорт-Экспресс».