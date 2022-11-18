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ФИФА заявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА: организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре запретили продажу пива на стадионах
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре решили запретить продажу пива на всех стадионах, где пройдут матчи турнира. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила Международная федерация футбола (ФИФА).

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«После переговоров между властями страны-организатора турнира и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков только на фестивале болельщиков ФИФА, других фан-зонах и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с арен Катара, где пройдет чемпионат мира по футболу 2022 года», — говорится в пресс-релизе организации.

Компания Budweiser, которая получила эксклюзивные права на продажу пива во время чемпионата мира и заплатила за это около 75 млн, назвала это решение странным. Об этом она написала в Twitter.

Также в преддверии ЧМ-2022 года около Катарского дома оперы в Дохе появилась скульптура в виде белой футбольной бутсы весом 500 кг. Ее длина составляет более пяти м, высота — свыше двух м, передает «РИА Новости».

По словам создателя скульптуры Эм Дилифа, она выполнена из тех же материалов, которые используются при создании настоящих футбольных бутс — в частности. волокна, кожи, ткани рексин, пенопласта и акриловых листьев. Дилиф надеется, что его произведение попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Ранее в этот день журналист Амджад Тах заявил, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы выиграть в мачте открытия чемпионата мира по футболу. Он выразил надежду, что подобная информация является ложью, а ее распространение повлияет на результат. По словам журналиста, «мир должен бороться против коррупции в ФИФА».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Мировое первенство впервые состоится в зимнее время года из-за сильной летней жары в Катаре, напоминает «Спорт-Экстресс».

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года разыграют команды Катара и Эквадора. Обе они попали в группу А при жеребьевке. Матч состоится 21 ноября в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт».

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