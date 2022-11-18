Катар обвинили в подкупе футболистов Эквадора для победы на ЧМ-22
Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы выиграть в мачте открытия чемпионата мира по футболу. Об этом заявил журналист Амджад Тах в четверг, 17 ноября.
«Катар подкупил восемь эквадорских игроков на $7,4 млн, чтобы они проиграли матч (0:1, гол во втором тайме). Пять источников из Катара и Эквадора подтвердили это», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Он выразил надежду, что подобная информация является ложью, а ее распространение повлияет на результат. По словам журналиста, «мир должен бороться против коррупции в ФИФА».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Мировое первенство впервые состоится в зимнее время года из-за сильной летней жары в Катаре, отмечает «Спорт-Экстресс».
Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года разыграют команды Катара и Эквадора. Обе они попали в группу А при жеребьевке. Матч состоится 21 ноября в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт».