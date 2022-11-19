Глава ФИФА назвал лицемерием заботу европейцев о правах человека в Катаре

Забота европейцев о правах рабочих, строивших стадионы для чемпионата мира по футболу в Катаре, лицемерна. Так 19 ноября заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Мы в Европе закрываем границы для рабочих из этих стран. Если бы Европа действительно заботилась о судьбе этих людей, то могла бы поступить так же, как Катар, дав им работу, подарив им какую-то надежду на будущее. Давать вместо этого моральные уроки — просто лицемерие», — сказал он на пресс-конференции.

Глава ФИФА отметил, что европейцы должны извиняться в течение трех тысяч лет за то, что они делали с другими странами в течение этого периода в прошлом.

Также Инфантино призвал критиковать его вместо футболистов и организаторов чемпионата мира в Катаре.

Накануне ФИФА сообщила, что организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре запретили продажу пива на всех стадионах, где пройдут матчи турнира. На аренах будут только безалкогольные напитки. Продажу алкоголя сохранили на фестивале болельщиков ФИФА, фан-зонах и лицензированных площадках.

Также в этот день журналист Амджад Тах заявил, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы выиграть в мачте открытия чемпионата мира по футболу. Он выразил надежду, что подобная информация является ложью, а ее распространение повлияет на результат. По словам журналиста, «мир должен бороться против коррупции в ФИФА».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Мировое первенство впервые состоится в зимнее время года из-за сильной летней жары в Катаре, напоминает «Спорт-Экстресс».

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года разыграют команды Катара и Эквадора. Обе они попали в группу А при жеребьевке. Матч состоится 21 ноября в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт».