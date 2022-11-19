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Спорт
Президент ФИФА призвал перенаправить критику с чемпионата мира на него

Президент ФИФА призвал перенаправить критику с чемпионата мира на него

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Фото: REUTERS/Matthew Childs
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал критиковать его вместо чемпионата мира в Катаре. Об этом он заявил 19 ноября на пресс-конференции.

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«Если вам нужно кого-то критиковать, не давите на игроков, тренеров. Вы можете распять меня, я здесь для этого. Оставьте игроков, тренеров в покое, дайте им сконцентрироваться на игре, не критикуйте Катар, футболистов и еще кого-нибудь. Дайте людям насладиться этим чемпионатом мира. Он и так проводится только раз в четыре года. Сколько сложностей есть в мире, и вы хотите еще больше разделять людей, а не объединять их?» — сказал он.

Накануне ФИФА сообщила, что организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре запретили продажу пива на всех стадионах, где пройдут матчи турнира. На аренах будут только безалкогольные напитки. Продажу алкоголя сохранили на фестивале болельщиков ФИФА, фан-зонах и лицензированных площадках.

Также в этот день журналист Амджад Тах заявил, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы выиграть в мачте открытия чемпионата мира по футболу. Он выразил надежду, что подобная информация является ложью, а ее распространение повлияет на результат. По словам журналиста, «мир должен бороться против коррупции в ФИФА».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Мировое первенство впервые состоится в зимнее время года из-за сильной летней жары в Катаре, напоминает «Спорт-Экстресс».

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года разыграют команды Катара и Эквадора. Обе они попали в группу А при жеребьевке. Матч состоится 21 ноября в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт».

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