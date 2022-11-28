В Брюсселе задержали устроивших беспорядки футбольных фанатов

Около 10 человек задержаны в Брюсселе в результате беспорядков из-за поражения сборной Бельгии от команды Марокко на чемпионате мира – 2022 по футболу в Катаре. Об этом 27 ноября сообщает RTBF.

«Было произведено около десяти административных арестов и один судебный арест», — говорится в публикации.

Отмечается, что десятки человек в центре Брюсселя подожгли мусорные баки, повредили транспортные средства и городскую технику. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать их.

Как сообщает издание Le Soir, есть пострадавшие.

На фоне беспорядков были закрыты для движения некоторые улицы в центре города, а также станции метро.

Кроме того, Le Soir сообщает о десятке арестов в Антверпене. Также издание написало, что празднование победы Марокко переросло в беспорядки в Льеже.

Ранее в этот день стало известно, что в центре Брюсселя начались беспорядки, футбольные фанаты жгли файеры и разбивали дубинками и камнями автомобили. Полиция сразу же вмешалась в происходящее.

27 ноября сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022. Встреча прошла на стадионе «Эль Тумама» в Дохе и завершилась со счетом 2:0 в пользу Марокко. По итогам матча сборная Марокко поднялась на первое место в группе F, заполучив четыре очка. Бельгия опустилась на второе место с тремя очками.