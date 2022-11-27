В Брюсселе фанаты начали громить улицы после поражения сборной на ЧМ-2022

В центре Брюсселя начались беспорядки из-за поражения сборной Бельгии от команды Марокко на чемпионате мира – 2022 по футболу в Катаре. Как сообщает 27 ноября NBC News, фанаты жгут файеры и разбивают дубинками и камнями автомобили.

Полиция на месте сразу же вмешалась в происходящее. Известно, что один человек пострадал, получив ранения лица. Из-за беспорядков остановлено движение трамваев и метро. Некоторые автомобили на улицах молодые люди перевернули и подожгли.

Мэр Брюсселя Филипп Клоуз призвал фанатов покинуть центр города, чтобы правоохранители смогли навести порядок.

Полицейским пришлось оцепить центр столицы Бельгии. Они применяют водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022. Встреча прошла на стадионе «Эль Тумама» в Дохе и завершилась со счетом 2:0 в пользу Марокко. По итогам матча сборная Марокко поднялась на первое место в группе F, заполучив четыре очка. Бельгия опустилась на второе место с тремя очками.

Как отмечает газета «Спорт-Экспресс», 1 декабря марокканцы сыграют с Канадой. В тот же день состоится матч команд Бельгии и Хорватии.

Также стало известно, что футболисты сборной Канады потерпели крупное поражение от хорватов во втором туре чемпионата мира – 2022. Матч в Дохе завершился с результатом 1:4. Таким образом, Канада потеряла шансы на выход в плей-офф.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.