Сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче ЧМ-2022

Сборная Марокко в воскресенье, 27 ноября, обыграла команду Бельгии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022.

Встреча прошла на стадионе «Эль Тумама» в Дохе и завершилась счетом 2:0 в пользу Марокко.

Среди победителей отличились полузащитник Абдельхамид Сабири и нападающий Закария Абухляль.

Таким образом, сборная Марокко одержала первую победу на чемпионатах мира с 1998 года.

По итогам матча сборная Марокко поднялась на первое место в группе F, заполучив четыре очка. Бельгия опустилась на второе место с тремя очками.

Как отмечает газета «Спорт-Экспресс», 1 декабря марокканцы сыграют с Канадой. В тот же день состоится матч команд Бельгии и Хорватии.

Ранее в этот день сборная Коста-Рики обыграла Японию со счетом 1:0 в матче второго тура ЧМ-2022. Гол на 81-й минуте забил защитник костариканцев Кейсер Фульер.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.