Сборная Коста-Рики нанесла поражение японцам на ЧМ-2022

Сборная Коста-Рики обыграла Японию со счетом 1:0 в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира по футболу в Катаре (ЧМ-2022). Об этом 27 ноября сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Гол на 81-й минуте забил защитник костариканцев Кейсер Фульер.

Таким образом, Коста-Рика поднялась на третье место в группе E с тремя очками. Она уступает Испании и Японии. Последнее место в группе занимает Германия.

В третьем туре сборная Японии сыграет против Испании, а Коста-Рика — против Германии. Оба матча начнутся 1 декабря в 22:00 мск.

Ранее, 23 ноября, сборная Испании обыграла сборную Коста-Рики с разгромным счетом 7:0. Авторами голов стали полузащитники Дани Ольмо, Марко Асенсио, Карлос Солер, Гави, Ферран Торрес, забивший два мяча, а также нападающий Альваро Мората, отправивший мяч в ворота противника на второй минуте добавленного времени.

В тот же день сборная Японии одержала победу над командой Германии со счетом 2:1. На 33-й минуте полузащитник сборной ФРГ Илкай Гюндоган реализовал пенальти, на 75-й нападающий сборной Японии Рицу Доан сравнял счет. К победе японскую команду привел нападающий Такуми Асано, забив гол на 83-й минуте.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.