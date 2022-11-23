Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0 на ЧМ-2022

Сборная Испании со счетом 7:0 обыграла сборную Коста-Рики во втором матче группы Е чемпионата мира по футболу в Катаре в среду, 23 ноября.

Игра проходила на стадионе «Эль-Тумана» в Дохе.

Авторами голов стали полузащитники Дани Ольмо, Марко Асенсио, Карлос Солер, Гави, Ферран Торрес, забивший два мяча, а также нападающий Альваро Мората, отправивший мяч в ворота противника на второй минуте добавленного времени, добавляет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день сборная Японии со счетом 2:1 одержала победу над сборной Германии.

Также в среду сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата, а сборная Франции разгромила команду Австралии. Встреча завершилась со счетом 4:1.

ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.