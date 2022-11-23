Сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью в матче ЧМ-22 по футболу
Сборные Марокко и Хорватии сыграли со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Таким образом, команды набрали по 1 очку в группе F, пишет «Спорт-Экспресс». В следующем туре Хорватия сыграет с Канадой, а Марокко встретится с Бельгией. Оба матча состоятся 27 ноября.
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал первым футболистом в истории, сыгравшим на чемпионатах мира (2006, 2014, 2018, 2022) и Европы (2008, 2012, 2016, 2021) в трех разных десятилетиях.
Накануне сборная Франции разгромила команду Австралии в матче первого тура группы D ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 4:1.