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Сборные Мексики и Польши сыграли вничью на ЧМ-2022
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Сборная Франции победила Австралию на ЧМ-2022 по футболу со счетом 4:1

Сборная Франции победила Австралию со счетом 4:1 в матче чемпионата мира по футболу — 2022
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Фото: Global Look Press/IMAGO/JB Autissier
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Сборная Франции 23 ноября разгромила команду Австралии в матче первого тура группы D чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счетом 4:1.

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Полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин открыл счет на девятой минуте. Затем в составе сборной Франции за пять минут мячами в ворота соперников отметились Адриен Рабьо и Оливье Жиру.

Во втором тайме голы забили Килиан Мбаппе. Также Оливье Жиру на 71-й минуте записал на свой счет дубль.

По результатам первого игрового дня в группе D лидирует Франция, набравшая 3 очка, Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), а четвертую строчку занимает Австралия, на счету которой 0 очков, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сборная Франции проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19:00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13:00 мск).

Накануне сборные Мексики и Польши сыграли вничью в матче первого тура группы С, встреча завершилась со счетом 0:0.

В тот же день сборная Аргентины потерпела поражение от команды Саудовской Аравии со счетом 2:1

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

По итогам отборочных соревнований ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.

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