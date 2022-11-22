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Спорт
Сборные Мексики и Польши сыграли вничью на ЧМ-2022
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Сборные Мексики и Польши сыграли вничью на ЧМ-2022

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Фото: Getty Images/Dan Mullan
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Мексика и Польша сыграли вничью в матче первого тура группы С чемпионата мира по футболу, встреча 22 ноября завершилась со счетом 0:0.

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Поляки имели шанс забить гол на 59-й минуте. Мексиканский защитник Эктор Морено сфолил в штрафной площади на капитане сборной Польши Роберте Левандовски, главный арбитр Крис Бит назначил 11-метровый удар. Левандовски пробил в нижний угол ворот, голкипер команды Мексики Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч.

Ранее в этот день сборная Аргентины потерпела поражение от команды Саудовской Аравии со счетом 2:1. При этом арбитр не засчитал еще три гола аргентинцев из-за офсайдов. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметил, что у сборной нет никаких оправданий.

По итогам игрового дня первое место в группе С занимает Саудовская Аравия (три очка), вторая — Польша (одно очко), третья — Мексика (одно очко), четвертая — Аргентина (ноль очков).

Следующий матч Польша проведет 26 ноября против Саудовской Аравии. Мексиканцы в этот же день встретятся с Аргентиной.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

По итогам отборочных соревнований ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.

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