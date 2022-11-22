Месси оценил поражение Аргентины на старте ЧМ фразой «нам нет оправданий»

У сборной Аргентины по футболу нет оправданий после поражения в первом матче группового турнира ЧМ-2022 от команды Саудовской Аравии. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил капитан аргентинской сборной Лионель Месси.

«У нас нет никаких оправданий. Мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо», — написал он на своей странице в Twitter.

Месси отметил, что сборная Аргентины оказалась в той ситуации, в которой не была долгое время. По его словам, проигрыш стал тяжелым ударом для всех игроков.

Футболист подчеркнул, что сборная Саудовской Аравии — это команда с хорошими игроками, которая хорошо двигается с мячом и много атакует.

22 ноября Саудовская Аравия одержала победу над Аргентиной в первом матче группового турнира ЧМ со счетом 2:1. Сборная Саудовской Аравии стала первой командой из Азиатской конфедерации футбола, забившей команде Аргентины более одного гола в истории чемпионатов мира.

При этом для Аргентины это первое с 1990 года поражение в первом матче на ЧМ.

В ходе матча главный арбитр Славко Винчич отменил три гола сборной Аргентины. Во всех трех случаях был офсайд. Всего в ходе игры судьи зафиксировали семь положений вне игры у Аргентины.

В следующем матче сборная Аргентины сыграет против команды Мексики 26 ноября.

ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.