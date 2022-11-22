В матче с саудовцами на ЧМ сборной Аргентины отменили три гола

Главный арбитр Славко Винчич отменил три гола сборной Аргентины в матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира по футболу. Об этом 22 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что во всех трех случаях был офсайд. Всего в ходе игры судьи зафиксировали семь положений вне игры у Аргентины.

На данный момент саудовцы ведут со счетом 1:2. На десятой минуте гол с пенальти забил аргентинский нападающий Лионель Месси, на 48-й — нападающий сборной Саудовской Аравии Салех аш-Шехри, а на 53-й — саудовский полузащитник Салим аль-Давсари.

Матч продолжается.

Накануне Месси подтвердил, что ЧМ-2022 в Катаре станет последним в его карьере. Футболист отметил, что старается максимально наслаждаться каждым моментом и чувствует себя невероятно хорошо.

Между тем сборные США и Уэльса сыграли вничью в матче первого тура группового этапа. Эта ничья стала первой в рамках ЧМ-2022 в Катаре.

В то же время англичане обошли сборную Ирана со счетом 6:2. Перед игрой 11 иранских футболистов не стали исполнять гимн, с трибун во время гимна слышался свист. В ходе матча иранский вратарь Алиреза Бейраванд столкнулся с игроком своей команды Маджидом Хоссейни и получил травму.

Церемония открытия чемпионата состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

По итогам отборочных соревнований ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. В стыковых матчах сборная РФ должна была играть с Польшей. В случае победы российская команда могла бы сыграть на своем поле с победителем пары Швеция – Чехия.

Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.