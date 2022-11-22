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США и Уэльс сыграли вничью в матче ЧМ-2022 по футболу

Сборные США и Уэльса сыграли первый ничейный матч на ЧМ-2022
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сборные США и Уэльса сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре.

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Встреча группы B состоялась 21 ноября, на стадионе «Ахмед бин Али» и завершилась со счетом 1:1. Первый гол на 36-й минуте забил американский футболист Тимоти Веа, позже, на 82-й минуте, Гарет Бейл из команды Уэльса реализовал пенальти и сравнял результаты. Судья назначил штрафной удар по воротам США после того, как Бэйла сбил Уокер Циммерман из команды соперников.

Отмечается, что данная ничья стала первой в рамках ЧМ-2022 в Катаре.

По итогам игры США занимают вторую строчку в турнирной таблице группы B, за ними следует Уэльс, при этом у обеих сборных по одному очку. С тремя очками лидирует Англия, а завершает рейтинг Иран, не набравший ни одного очка.

25 ноября сборная США встретятся с Англией, а Уэльс — с Ираном.

Между тем англичане 21 ноября обошли сборную Ирана со счетом 6:2. В ходе матча иранский вратарь Алиреза Бейраванд столкнулся с игроком своей команды Маджидом Хоссейни и получил травму. Около пяти минут он лежал на поле, затем футболиста унесли на носилках.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах Катара. Сборная Аргентины сыграет с командой Саудовской Аравии 22 ноября в первом туре группового этапа.

20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур состоялась церемония открытия ЧМ-2022. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

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