США и Уэльс сыграли вничью в матче ЧМ-2022 по футболу
Сборные США и Уэльса сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре.
Встреча группы B состоялась 21 ноября, на стадионе «Ахмед бин Али» и завершилась со счетом 1:1. Первый гол на 36-й минуте забил американский футболист Тимоти Веа, позже, на 82-й минуте, Гарет Бейл из команды Уэльса реализовал пенальти и сравнял результаты. Судья назначил штрафной удар по воротам США после того, как Бэйла сбил Уокер Циммерман из команды соперников.
Отмечается, что данная ничья стала первой в рамках ЧМ-2022 в Катаре.
По итогам игры США занимают вторую строчку в турнирной таблице группы B, за ними следует Уэльс, при этом у обеих сборных по одному очку. С тремя очками лидирует Англия, а завершает рейтинг Иран, не набравший ни одного очка.
25 ноября сборная США встретятся с Англией, а Уэльс — с Ираном.
Между тем англичане 21 ноября обошли сборную Ирана со счетом 6:2. В ходе матча иранский вратарь Алиреза Бейраванд столкнулся с игроком своей команды Маджидом Хоссейни и получил травму. Около пяти минут он лежал на поле, затем футболиста унесли на носилках.
Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах Катара. Сборная Аргентины сыграет с командой Саудовской Аравии 22 ноября в первом туре группового этапа.
20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур состоялась церемония открытия ЧМ-2022. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.