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Сборная Англии стартовала на ЧМ по футболу с победы над иранцами

Сборная Англии разгромила на ЧМ-2022 иранцев со счетом 6:2
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Фото: TASS/Zuma/Joel Marklund
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Английская сборная одержала разгромную победу над иранцами в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре.

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Встреча группы B 21 ноября завершилась со счетом 6:2 в пользу сборной Англии. В ней отличились Букайо Сака (43-я и 62-я минуты), Джуд Беллингем (35), Рахим Стерлинг (45+1), Маркус Рэшфорд (71) и Джек Грилиш (90).

В команде Ирана дважды отметился Мехди Тареми (65, 90+13 — с пенальти).

Перед игрой 11 футболистов сборной Ирана не стали исполнять гимн. С трибун во время гимна слышался свист.

В ходе матча вратарь сборной Ирана Алиреза Бейраванд столкнулся с игроком своей команды Маджидом Хоссейни и получил травму. Около пяти минут он лежал на поле, затем иранца унесли на носилках.

Церемония открытия чемпионата состоялась накануне на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

По итогам отборочных соревнований ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. В стыковых матчах сборная РФ должна была играть с Польшей. В случае победы российская команда могла бы сыграть на своем поле с победителем пары Швеция – Чехия.

Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022, пишет «Спорт-Экспресс».

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