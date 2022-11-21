Вратарь Ирана в матче с Англией покинул поле на носилках из-за травмы головы
Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейраванд столкнулся на поле с игроком своей команды во время матча со сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре и получил травму. Встреча проходит в понедельник, 21 ноября.
Бейраванд неудачно врезался в защитника Маджида Хоссейни. Около пяти минут он лежал на поле, ему оказывали медицинскую помощь.
Вскоре после этого иранца унесли с поля на носилках. На замену вышел Хоссейни Хоссейн.
Счет после первого тайма составляет 3:0 в пользу команды Англии. Авторами голов стали Рахим Стерлинг, Букайо Сака и Джуд Беллингем.
20 ноября в Катаре был открыт чемпионат мира по футболу, сборная Эквадора в тот же день обыграла команду Катара со счетом 2:0. Оба гола в ворота Катара забил нападающий и капитан команды Эквадора Эннер Валенсия.
Чемпионат проходит с 20 ноября по 18 декабря.