Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем ЧМ-22 с Англией

11 футболистов сборной Ирана не стали исполнять гимн перед матчем группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Англии. С трибун во время гимна слышался свист.

Ранее иранский футболист Алиреза Джаханбахш заявил, что игроки коллективно решат, отказаться ли петь гимн в знак солидарности с жертвами протестов в стране.

15 ноября лучший бомбардир в истории сборной Ирана Али Даеи заявил, что отказался от приглашения Международной федерации футбола поехать на чемпионат мира, который пройдет в Катаре. Причиной такого решения послужили протесты в Иране.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», девушка скончалась вскоре после задержания.

По данным Iran International, в клинике у нее диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.