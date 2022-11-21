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Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем ЧМ-22 с Англией
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Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем ЧМ-22 с Англией

Футболисты сборной Ирана в знак протеста не спели гимн страны перед матчем ЧМ-2022
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Фото: AP Photo/Martin Meissner
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11 футболистов сборной Ирана не стали исполнять гимн перед матчем группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Англии. С трибун во время гимна слышался свист.

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Ранее иранский футболист Алиреза Джаханбахш заявил, что игроки коллективно решат, отказаться ли петь гимн в знак солидарности с жертвами протестов в стране.

15 ноября лучший бомбардир в истории сборной Ирана Али Даеи заявил, что отказался от приглашения Международной федерации футбола поехать на чемпионат мира, который пройдет в Катаре. Причиной такого решения послужили протесты в Иране.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», девушка скончалась вскоре после задержания.

По данным Iran International, в клинике у нее диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

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