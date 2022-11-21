Месси назвал ЧМ-2022 последним в своей карьере

Аргентинский нападающий французского ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси 21 ноября подтвердил, что чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре станет последним в его карьере.

«Безусловно, это мой последний чемпионат мира, мой последний шанс выиграть его. Последний шанс воплотить мою и нашу общую мечту», — сказал он на предматчевой пресс-конференции.

Футболист отметил, что старается максимально наслаждаться каждым моментом и чувствует себя невероятно хорошо.

«Раньше у меня не было времени, чтобы насладиться этим», — подчеркнул Месси.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах Катара. Сборная Аргентины сыграет с командой Саудовской Аравии 22 ноября в первом туре группового этапа.

Днем ранее на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур состоялась церемония открытия ЧМ-2022. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

О том, что Мессии завершит выступления за сборную после ЧМ-2022 сообщал портал TN в октябре. Тогда футболист ответил утвердительно на соответствующий вопрос журналиста и заявил, что считает дни до начала чемпионата.

В мае этого года Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.

Аргентинский футболист начинал свою карьеру в футбольной клубе «Барселона».