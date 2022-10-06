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Месси заявил о последнем ЧМ в своей карьере

Месси заявил, что ЧМ-2022 в Катаре станет последним в карьере
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Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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Капитан сборной Аргентины, футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре в 2022 году станет для него последним. Об этом сообщил портал TN со ссылкой на Star+.

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На соответствующий вопрос журналистов Месси ответил утвердительно. По словам футболиста, он очень хочет сыграть на чемпионате мира и считает дни до его начала.

«Я немного волнуюсь, хочется, чтобы он уже начался. Нервничаю из-за того, что мы там, из-за того, что будет дальше. Как мы со всем справимся. Мы не можем дождаться начала чемпионата мира. Я не знаю, являемся ли мы главными кандидатами (на победу), но Аргентина всегда в числе фаворитов», — сказал спортсмен.

Сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября.

В сентябре Месси не исключил возможность возвращения в футбольный клуб «Барселона». Он добавил, что не планирует покидать «Пари Сен-Жермен» до чемпионата мира 2022 года.

В мае этого года Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.

Месси стал игроком французского клуба к в августе 2021 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с клубом действует до 2023 года. Его зарплата составляет порядка €35 млн в год, также соглашение предусматривает бонусы.

5 августа 2021 года «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании. В этом клубе аргентинский футболист начинал свою карьеру.

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