Золотые мячики: как Месси и Роналду сменили место работы в 2021-м

Лето 2021 года точно войдет в историю мирового футбола. Сначала неоднозначное расставание Лионеля Месси с «Барселоной» и его переход в ПСЖ. Затем трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» . Обе сделки эпохальные, коммерчески прибыльные, но ожидания от них — туманные. Почему два лучших футболиста современности сменили клубную прописку этим летом и что их ждет в Париже и Манчестере — в материале «Известий».

Месси увеличивает фан-базу

Трансфер Лео Месси в ПСЖ получился действительно историческим: аргентинец раньше не менял клубы и много лет ассоциировался только с «Барселоной». 21 год он провел в футболке каталонского клуба , выиграв в его составе 36 трофеев и вынужденно покинул команду.

«Барса» переживает финансовый кризис — бюджет клуба сократился с €671 млн до €160 млн за два года. Контракт Месси каталонцам обходился в €100 млн в год, но проблема была не только в зарплате. Лео был готов пойти на существенное понижение оклада лишь бы остаться в родной команде. Удержать игрока не позволили правила Ла Лиги : потолок зарплат в клубе рассчитывается, исходя из полученной прибыли. Даже если бы Месси играл бесплатно (хотя это невозможно по законодательству), всё равно у «Барсы» были существенные проблемы с ведомостью — она составляет 95% от доходов, а по правилам этот показатель должен быть максимум 70%. Клуб находился в такой глубокой стадии кризиса, что просто не мог подписать новый контракт с игроком ни на каких условиях. Безвыходная ситуация, которая и вызвала у Лео слезы на церемонии прощания.

Шансом подписать Месси могли воспользоваться не так много топов: в СМИ обсуждались варианты с «Манчестер Сити» и «Интером», но Неймар, Ди Мария, Почеттино и владельцы французского суперклуба убедили игрока переехать в Париж. Лео хочет выиграть Лигу чемпионов (последний раз он завоевывал главный клубный трофей в 2015 году), а проект ПСЖ по возможностям — один из лучших, чтобы решить эту задачу.

Золотые мячики Лионель Месси на прощальной пресс-конференции в качестве игрока ФК «Барселона» Фото: Global Look Press/Europa Press/Afp7

— Я думаю, если бы не пандемия, Месси никогда бы не ушел из «Барселоны», были бы возможности продлить его контракт, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-полузащитник сборной России и испанской «Сарагосы» Владислав Радимов. — Это жизнь, всему есть свой конец. Хотелось бы, конечно, посмотреть Месси в АПЛ, но в ПСЖ ему комфортнее: рядом с другом Неймаром и тренером-соотечественником. При этом вряд ли Лионель принесет команде титул Лиги чемпионов в первый же сезон.

Пока Месси со скрипом адаптируется к новой стране : в чемпионате у него один гол в 11 матчах, в которых он нанес 43 удара по воротам (правда, аж шесть раз попал в штангу). Зато в Лиге чемпионов отметился пятью мячами и вместе с ПСЖ вышел в плей-офф со второго места. В 1/8 финала Лео — исторический герой Эль класико (26 голов в 45 матчах) — сыграет против «Реала». Впервые не в футболке «Барсы».

В уходящем году Месси впервые выиграл трофей со сборной: Кубок Америки, в финале которого Аргентина победила Бразилию. Во многом именно поэтому Лео получил седьмой «Золотой мяч» . Теперь задача форварда — наконец-то взять кубок ЛЧ.

Золотые мячики Лионель Месси в составе ФК «ПСЖ» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

— Цель ПСЖ — победа в Лиге чемпионов. Это цель каждого из нас. Это особенный турнир для всех великих клубов, — отметил форвард после жеребьевки.

По поводу фаворита пары с «Реалом», да и всего турнира сомнений у болельщиков и специалистов мало. Если в этом году парижане с таким составом не возьмут трофей, то это будет катастрофой. Но коммерческий эффект от прихода Месси ПСЖ уже получил: клуб продал около миллиона футболок, спрос вырос минимум на 40%. А число подписчиков команды в социальных сетях растет каждый месяц на один миллион. При этом 20 млн человек подписались на аккаунты клуба в первую неделю после трансфера.

Возвращение короля

Уход Роналду из «Ювентуса» получился менее трагичным и неожиданным, но тоже отчасти вынужденным. Туринский клуб сейчас переживает кризис посерьезнее, чем «Барса»: акции туринцев упали на 34%, в офисах «Юве» проходят обыски, а спортивного директора и других сотрудников допрашивают по делу о махинациях при трансферах.

Полиция изучает причастность руководителей клуба к составлению фиктивных счетов и предоставлению ложных сведений инвесторам. В том числе тщательно изучается и сделка по переходу Роналду. В Турине ожидали, что трансфер португальца принесет коммерческий успех, трофеи, маркетинговую прибыль и финансовый рост, но итог плачевный. Содержание Криштиану обошлось «Ювентусу» в €277 млн за три года: это зарплата и все расходы, связанные с португальцем. Эти затраты клуб так и не отбил. А теперь еще та сделка привела к реальному расследованию властей, что наверняка не останется без серьезного наказания.

Убытки «Ювентуса» составили €463 млн в первый же год после подписания Роналду. Почти всё спортивное руководство клуба сейчас под подозрением. Им приписывают нарушение закона об ответственности компаний, корпоративные правонарушения, ложную бухгалтерскую отчетность листинговых компаний, выставление счетов-фактур и других документов для несуществующих транзакций. Что будет дальше, пока непонятно, но уход Роналду как раз и был обусловлен тем, что «Ювентус» загнал себя в финансовую яму и привлек серьезное внимание прокуратуры.

Золотые мячики Криштиану Роналду в составе ФК «Ювентус» Фото: Global Look Press/LaPresse/Piero Cruciatt

Что до Роналду, то его возвращение в МЮ — красивый ход игрока и лучший путь для продолжения карьеры. Болельщиков всерьез напугали слухи про переговоры с «Манчестер Сити», но Криштиану вел предметные переговоры только с бывшим клубом, где состоялся как большая мировая звезда в середине нулевых.

Возвращение во многом получилось удачным: 36-летний форвард забил за манкунианцев 13 голов в 18 матчах во всех турнирах этого сезона, из них 11 — с игры, два — с пенальти. Без его активного участия МЮ бы вряд ли вышел в плей-офф Лиги чемпионов: на счету Криштиану три победных гола в групповом этапе, а также два мяча, которые спасли для МЮ ничью с «Аталантой» в гостях. В чемпионате португалец тоже забил несколько важных мячей: в этом сезоне у него семь голов и два ассиста.

В сентябре Роналду стал лучшим игроком чемпионата, а в октябре — лучшим в МЮ (в лиге таковым признали Салаха). В АПЛ команда идет на шестом месте (две игры в запасе), а в Лиге чемпионов в плей-офф сыграет с «Атлетико»: Криштиану возвращается в Мадрид. Только «Севилье» Роналду забил больше, чем мадридскому клубу за время карьеры в Испании — 25 голов в 35 матчах.

— Это отличная сделка для всех, что Криштиану и доказал в первой части сезона, — заметил в беседе с «СЭ» экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис. — Английский клуб за небольшие деньги вернул свою легенду. Он много забивает, отдает, стал системообразующим игроком МЮ, помог команде выйти из группы в ЛЧ. Думаю, что благодаря нему МЮ вновь станет топ-клубом, а в следующем году обязательно включится в борьбу за титул чемпиона АПЛ.

Золотые мячики Криштиану Роналду в составе ФК «Манчестер Юнайтед» Фото: REUTERS/Phil Noble

Если бы не протест «Атлетико», то жребий свел бы Роналду и Месси друг против друга уже в 1/8 финала. ПСЖ мог попасть на МЮ, если бы не конфуз во время жеребьевки: Андрей Аршавин вытащил в пару к «Вильярреалу» МЮ, с которым испанцы играли на групповом этапе.

— Даже если радуга долго светит, на нее надоедает смотреть, — сказал «Известиям» бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев. — Надо проявлять разнообразие. И мы видим результаты подобных переходов, когда футболок того же Криштиану сразу продается на десятки миллионов евро. Поэтому любой трансфер таких звезд, как Месси и Роналду, — это чисто маркетинговые и финансовые моменты. Во всяком случае они играют главную роль. В остальном это разные истории. Криштиану вернулся в родную гавань. Вернулся туда, где начинал. Не сразу же ему на Мадейру ехать, нужна промежуточная остановка. Что касается Месси, то после чувствительных поражений «Барселоны» от «Баварии» он мог решить, что всю жизнь в одном клубе не стоит выступать. И уже слышал упреки, что может играть только в «Барселоне», поэтому искал новый вызов. А для футбола всё это хорошо тем, что любая такая перемена возбуждает новый интерес.