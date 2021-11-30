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Награда обошла героя: почему «Золотой мяч»-2021 получил не Левандовски

Вручение очередного приза Лео Месси обесценивает его, говорят футбольные ветераны
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Награда обошла героя: почему «Золотой мяч»-2021 получил не Левандовски
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2021-11-30 17:03:24
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Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси вечером 29 ноября в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему игроку мира, который вручает издание France Football. В голосовании аргентинец обошёл форварда «Баварии» Роберта Левандовски, полузащитника «Челси» Жоржиньо и ещё 27 претендентов. Несмотря на не самый удачный клубный сезон, жюри все же решило наградить Месси. В мировом футболе это вызвало недоумение.

Даже Месси признал

В 2020-м году организаторы решили не вручать награду из-за скомканного коронавирусного сезона, хотя Роберт Левандовски провел выдающийся год — выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, бил рекорды по голам и показывал невероятную статистику. Поляк в мае побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге, который держался 49 лет.

Понятно, что последний год был не таким выдающимся, но в целом тяжело понять, как конкурент Месси должен провести год, чтобы обойти его. На церемонии даже сам Лео признал, что Левандовски заслужил награду за отличный 2020-й год.

Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского, — сказал вышедший на сцену аргентинец. — Конкурировать с тобой — большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома, — сказал аргентинец.

Награда обошла героя
Роберт Левандовски с наградой в номинации «Лучший нападающий года»

Роберт Левандовски с наградой в номинации «Лучший нападающий года»

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Роберт здорово держался на церемонии и не подавал виду, что разочарован. Награду он все-таки получил, правда, лучшему нападающему года. Организаторы отметили отличную статистику форварда — 64 гола в 52 матчах, на 18 мячей больше, чем у ближайшего преследователя Килиана Мбаппе. А после церемонии Роберт в своем Twitter поздравил главных победителей церемонии.

— Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс с победой в «Золотом мяче»-2021. Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку», — написал поляк.

Но почему?

У Лео был неудачный клубный сезон: да, тянул «Барселону», но команда провалилась в чемпионате и Лиге чемпионов, а в «ПСЖ» по-прежнему адаптируется и пока и близко не забивает так много, как в Испании.

Вероятно, важным фактором в выборе победителя стала победа Лео в составе сборной Аргентина на Копа Америка — это первый трофей Месси в национальной команде, не считая победу на Олимпиаде-2008. До этого было пять проигранных финалов и одно разочарование на больших турнирах. Месси забил четыре гола и отдал пять голевых передач на континентальном туре, став самым результативным футболистом Копа Америки. В этом году Лео закрыл гештальт — выиграл большой трофей в составе Аргентины, что наверняка учли при выборе победителя.

Награда обошла героя
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси с кубком Копы Америка

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси с кубком Копы Америка

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nayra Halm

А вот у Левандовски сезон в сборной не задался: Польша провалилась на Евро-2020, заняв последнее место в группе с одним набранным очком, хотя Роберт забил три гола на турнире. Но неудачи в национальной команде он сполна может перекрыть результатами в «Баварии» — и по голам, и по трофеям.

Не исключено, что свою роль в выборе победителя сыграла привязка самой награды к Франции. Церемония проходила в Париже, где с недавних пор Месси — главное лицо, товарный знак и рекламный бренд. Видимо, отделаться от такого влияния France Football не мог.

— Левандовски больше заслужил «Золотой мяч», чем Лионель, — отметил в беседе с «Известиями» бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. — По совокупности достижений за 2020 и 2021 годы лучшим был поляк, и всем это очевидно. Но приз дали более раскрученную футболисту. Увы, но мы живем в такой действительности, плюс нет четких критериев.

Действительно, критерии выбора лучшего игрока по-прежнему непонятны: берут ли за основу титулы и вклад в игру — у Левандовски в «Баварии» этот показатель вряд ли ниже, чем у Месси сегодня в ПСЖ. Понятно, что уровень Лео недостижим даже вне контекста голов и кубков. Но тогда ни у одного игрока, который провел яркий год, нет шанса его обойти — это отчасти обесценивает награду. Кстати, именно так выразился и бывший нападающий сборной Франции легендарный Жан-Пьер Папен. Показательно, что Криштиану Роналду вообще решил не приезжать на церемонию — жест несогласия с решением организаторов. Неудивительно, если в следующем году его примеру последует и сам Левандовски. Многие его поймут.

Награда обошла героя
Роберт Левандовски и Лионель Месси

Роберт Левандовски и Лионель Месси в матче Лиги Чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» в 2020 году

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

— Слушайте, разве это первый раз происходит? В 2010 году «Золотой мяч» должен был 100% достаться Уэсли Снейдеру, в 2013 году — Франку Рибери, в 2019 году — защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Но ребята из France Football всегда предпочитали Месси или Роналду. Это их выбор, так возможно лучше продается журнал. Но это нечестно по отношению к другим игрокам. Тем же Снейдеру, Рибери, ван Дейку, а в этом раз — к Левандовски. Правильно вы говорите, что он еще мог сделать, чтобы обойти Месси. Разве что вывести Польшу в финал Евро. Это смешно, — считает призер Олимпийских игр, чемпион СССР Юрий Гаврилов.

Похоже, что истории, подобные «Золотому мячу»-2021, будут происходить и через десять лет, только с другими фамилиями. Единственный способ это исправить — вручать приз на основании четкой и прописанной статистики. Но такого нет даже в НБА — там за MVP сезона тоже голосуют живые люди. Остается только расслабиться и успокоить себя мыслью, что «Золотой мяч» — это всего лишь побрякушка, пусть и большая.

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