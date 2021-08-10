Мессионер: как лучший футболист мира меняет экономику «Барселоны» и ПСЖ

Футбольный клуб «Пари-Сен-Жермен» официально объявил о переходе шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали контракт сроком на два сезона с возможностью продления еще на год. Зарплата аргентинского форварда в Париже составит около €35 млн с учетом бонусов . Летом прошлого года он хотел уйти из «Барселоны», но клуб не отпустил его, а 1 июля этого года он стал свободным агентом (то есть мог перейти в любую другую команду без того, чтобы ей пришлось платить гигантские отступные). В субботу 34-летний Лионель со слезами на глазах простился с родным клубом, поблагодарил фанатов и одноклубников. В составе «Барсы» он выиграл 36 трофеев.

Больше, чем сделка

Как сообщает L’Équipe, представители футболиста внимательно изучали контракт и вопросы распределение имиджевых прав. Это важный аспект, потому что ПСЖ провел тщательный расчет, что клубу даст трансфер Месси и как парижане впишутся в финансовый фэйр-плей. Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи перед решением о трансфере получил получил экспертизу от главы ПСЖ по спонсорским соглашениям Марка Армстронга, который оказал большое влияние на сделку. Бывший вице-президент по маркетингу НБА и коммерческий директора НФЛ просчитал, каким будет рост спонсорских контрактов и прибыли после прихода аргентинца и дал положительный прогноз.

Мессионер_1 Рабочий убирает баннер с изображением Лионеля Месси со стены стадиона Камп Ноу в Барселоне Фото: REUTERS/Nacho Doce

Два дня подряд — 9 и 10 августа — сотни людей собираются в аэропорту Парижа, чтобы встретить Месси — это самый наглядный показатель интереса к игроку и клубу. Рекламный потенциал ПСЖ как бренда тоже вырастет, не говоря уже о банальных маркетинговых бонусах: прибыли с продажи футболок, билетов и прочей атрибутики, которая непременно будет нарасхват с приходом Лео. У аргентинца есть своя гигантская аудитория фанатов, которой неважно, в каком клубе он играет.

Большую прибыль ПСЖ прогнозирует и консалтинговая фирма Brand Finance, которая оценила потенциальные потери «Барселоны» из-за ухода Месси. Стоимость бренда каталонского клуба может снизиться на 11% — «Барса» рискует потерять €137 млн: €77 млн спонсорских денег, €17 млн на выручке в день матча, €43 млн — выручка с продажи атрибутики. Грубо говоря, этот коммерческий потенциал теперь достается парижанам.

Тройка

Трансфер Месси приведет и к большим кадровым переменам в составе. Чтобы не раздувать зарплатную ведомость и не нарушать требования финансового фэйр-плей УЕФА, ПСЖ этим летом придется с кем-то расстаться. Речь идет не о главных звездах, а игроках обоймы. По данным The Athletic, клуб может избавиться от Мауро Икарди, Андера Эрреры, Рафиньи, Тило Керера, Идриссы Гуйе и Абду Диалло. Менеджеры парижан ищут варианты их трудоустройства в другие клубы.

Издание отмечает, что руководство ПСЖ надеется сохранить Килиана Мбаппе. Подписание Месси должно убедить француза остаться, так как потенциал парижан выиграть Лигу чемпионов заметно вырастет. В отличие от «Реала», где происходит серьезная перестройка.

Мессионер_3 Лионель Месси приветствует своих фанатов в аэропорту Парижа Фото: REUTERS

Тройка атаки Мбаппе, Неймар и Месси может стать легендарной в европейском футболе. Кажется, даже трио с Суаресом в «Барселоне» не было настолько угрожающим.

— Конечно, потенциально это очень мощная атакующая тройка, которая может принести ПСЖ несколько побед в Лиге чемпионов, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. — Но это произойдет только при том раскладе, если Месси не будут беспокоить травмы. Все-таки, ему уже 34 года. Пик карьеры пройден. А в чемпионате Франции защитники действуют гораздо жестче, чем в Испании. С другой стороны, у парижан очень глубокий состав. Возможно, Месси будет играть по одному матчу в неделе и сосредоточится в основном на Лиге чемпионов.

10-й номер аргентинец брать не будет, чтобы не тревожить друга Неймара. В новом клубе Лионель будет выступать под 19 или 30 номером.

При полных трибунах

The Athletic сообщил, что Месси звонил главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино, аргентинский специалист тепло пообщался с соотечественником. Это тоже стало катализатором к трансферу. Для Почеттино, который в 2018-м году провел целое трансферное окно без новых подписаний в «Тоттенхэме», такой трансфер — мечта. Тем более, когда речь идет об аргентинце.

— Я думаю, если бы не пандемия, Месси никогда бы не ушел из «Барселоны», были бы возможности продлить его контракт, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-полузащитник сборной России и испанской «Сарагосы» Владислав Радимов. — Это жизнь, всему есть свой конец. Хотелось бы, конечно, посмотреть Месси в АПЛ, но в ПСЖ ему будет комфортнее. Рядом с другом Неймаром и тренером соотечественником.

Мессионер_2 Фанаты Мессии в аэропорту Парижа Фото: REUTERS/Yves Herman

За это трансферное окно Почеттино получил в свое распоряжение главного героя Евро — Джанлуиджи Доннаруму, Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими, Джорджиньо Вейналдума, а теперь ещё и Месси. И это даже не футбольный симулятор на приставке .

Тренер уже высказался о главном новичке клуба перед игрой чемпионата: «В случае Месси качество игрока такого калибра важнее, чем его позиция на поле. ПСЖ усердно работает, оценивает варианты, и, конечно же, Месси среди них, – сказал Почеттино на пресс-конференции.