 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху
Общество
Задержан главврач больницы во Владикавказе после смерти пациентов
Общество
Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Общество
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Общество
Москвичей предупредили об «атмосферном фейерверке» с грозами
Общество
В России обновили список ПО для предустановки на гаджеты
Интернет
TikTok впервые стал самым скачиваемым приложением среди соцсетей
Спорт
Месси согласовал детали контракта с ПСЖ
/

Мессионер: как лучший футболист мира меняет экономику «Барселоны» и ПСЖ

Аргентинец дебютирует при полном стадионе «Парк де Пранс» и будет выступать под необычным номером
Фото: REUTERS/Yves Herman
Главный слайд
Начало статьи
Мессионер: как лучший футболист мира меняет экономику «Барселоны» и ПСЖ
2021-08-10 19:56:05">
2021-08-10 19:56:05
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Пари-Сен-Жермен» официально объявил о переходе шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали контракт сроком на два сезона с возможностью продления еще на год. Зарплата аргентинского форварда в Париже составит около €35 млн с учетом бонусов. Летом прошлого года он хотел уйти из «Барселоны», но клуб не отпустил его, а 1 июля этого года он стал свободным агентом (то есть мог перейти в любую другую команду без того, чтобы ей пришлось платить гигантские отступные). В субботу 34-летний Лионель со слезами на глазах простился с родным клубом, поблагодарил фанатов и одноклубников. В составе «Барсы» он выиграл 36 трофеев.

Больше, чем сделка

Как сообщает L’Équipe, представители футболиста внимательно изучали контракт и вопросы распределение имиджевых прав. Это важный аспект, потому что ПСЖ провел тщательный расчет, что клубу даст трансфер Месси и как парижане впишутся в финансовый фэйр-плей. Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи перед решением о трансфере получил получил экспертизу от главы ПСЖ по спонсорским соглашениям Марка Армстронга, который оказал большое влияние на сделку. Бывший вице-президент по маркетингу НБА и коммерческий директора НФЛ просчитал, каким будет рост спонсорских контрактов и прибыли после прихода аргентинца и дал положительный прогноз.

Мессионер_1
Рабочий убирает баннер с изображением Лионеля Месси со стены стадиона Камп Ноу в Барселоне

Рабочий убирает баннер с изображением Лионеля Месси со стены стадиона Камп Ноу в Барселоне

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Два дня подряд — 9 и 10 августа — сотни людей собираются в аэропорту Парижа, чтобы встретить Месси — это самый наглядный показатель интереса к игроку и клубу. Рекламный потенциал ПСЖ как бренда тоже вырастет, не говоря уже о банальных маркетинговых бонусах: прибыли с продажи футболок, билетов и прочей атрибутики, которая непременно будет нарасхват с приходом Лео. У аргентинца есть своя гигантская аудитория фанатов, которой неважно, в каком клубе он играет.

Большую прибыль ПСЖ прогнозирует и консалтинговая фирма Brand Finance, которая оценила потенциальные потери «Барселоны» из-за ухода Месси. Стоимость бренда каталонского клуба может снизиться на 11% — «Барса» рискует потерять €137 млн: €77 млн спонсорских денег, €17 млн на выручке в день матча, €43 млн — выручка с продажи атрибутики. Грубо говоря, этот коммерческий потенциал теперь достается парижанам.

Тройка

Трансфер Месси приведет и к большим кадровым переменам в составе. Чтобы не раздувать зарплатную ведомость и не нарушать требования финансового фэйр-плей УЕФА, ПСЖ этим летом придется с кем-то расстаться. Речь идет не о главных звездах, а игроках обоймы. По данным The Athletic, клуб может избавиться от Мауро Икарди, Андера Эрреры, Рафиньи, Тило Керера, Идриссы Гуйе и Абду Диалло. Менеджеры парижан ищут варианты их трудоустройства в другие клубы.

Издание отмечает, что руководство ПСЖ надеется сохранить Килиана Мбаппе. Подписание Месси должно убедить француза остаться, так как потенциал парижан выиграть Лигу чемпионов заметно вырастет. В отличие от «Реала», где происходит серьезная перестройка.

Мессионер_3
Лионель Месси приветствует своих фанатов в аэропорту Парижа

Лионель Месси приветствует своих фанатов в аэропорту Парижа

Фото: REUTERS

Тройка атаки Мбаппе, Неймар и Месси может стать легендарной в европейском футболе. Кажется, даже трио с Суаресом в «Барселоне» не было настолько угрожающим.

— Конечно, потенциально это очень мощная атакующая тройка, которая может принести ПСЖ несколько побед в Лиге чемпионов, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. — Но это произойдет только при том раскладе, если Месси не будут беспокоить травмы. Все-таки, ему уже 34 года. Пик карьеры пройден. А в чемпионате Франции защитники действуют гораздо жестче, чем в Испании. С другой стороны, у парижан очень глубокий состав. Возможно, Месси будет играть по одному матчу в неделе и сосредоточится в основном на Лиге чемпионов.

10-й номер аргентинец брать не будет, чтобы не тревожить друга Неймара. В новом клубе Лионель будет выступать под 19 или 30 номером.

При полных трибунах

The Athletic сообщил, что Месси звонил главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино, аргентинский специалист тепло пообщался с соотечественником. Это тоже стало катализатором к трансферу. Для Почеттино, который в 2018-м году провел целое трансферное окно без новых подписаний в «Тоттенхэме», такой трансфер — мечта. Тем более, когда речь идет об аргентинце.

Я думаю, если бы не пандемия, Месси никогда бы не ушел из «Барселоны», были бы возможности продлить его контракт, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-полузащитник сборной России и испанской «Сарагосы» Владислав Радимов. — Это жизнь, всему есть свой конец. Хотелось бы, конечно, посмотреть Месси в АПЛ, но в ПСЖ ему будет комфортнее. Рядом с другом Неймаром и тренером соотечественником.

Мессионер_2
Фанаты Мессии в аэропорту Парижа

Фанаты Мессии в аэропорту Парижа

Фото: REUTERS/Yves Herman

За это трансферное окно Почеттино получил в свое распоряжение главного героя Евро — Джанлуиджи Доннаруму, Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими, Джорджиньо Вейналдума, а теперь ещё и Месси. И это даже не футбольный симулятор на приставке.

Тренер уже высказался о главном новичке клуба перед игрой чемпионата: «В случае Месси качество игрока такого калибра важнее, чем его позиция на поле. ПСЖ усердно работает, оценивает варианты, и, конечно же, Месси среди них, – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Лео может дебютировать за парижан уже 14 августа — в матче чемпионата Франции против «Страсбура». Клубу даже разрешено пустить на трибуны «Парк де Пренс» почти 48 тысяч зрителей: это будут те, кто вакцинирован, либо сдал отрицательный тест на коронавирус. Поэтому Месси начнет свой путь в ПСЖ при полных трибунах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021