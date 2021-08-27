Старый «МЮ» лучше новых «Сити»: как и почему Роналду перешел в бывший клуб

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду спустя 12 лет вернулся в «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт клуба. Европейские СМИ утверждают, что трансфер одного из лучших игроков в истории мирового футбола обошелся английскому клубу в €15 млн . Еще €8 млн предусмотрено в виде бонусов. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из родного лиссабонского «Спортинга». В составе «МЮ» он провел 196 матчей в Английской премьер-лиге, забив в них 84 мяча, трижды выиграв АПЛ и по разу Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Англии, а также дважды Кубок английской лиги.

Безумное лето

Лето 2021 года точно войдет в историю. Сначала — неоднозначное расставание Лионеля Месси с «Барселоной» и его переход в ПСЖ. Теперь — трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Для тех, кто запутался в потоке новостей, устал каждые 15 минут проверять ленту Twitter или просто не хотел в последние дни лета забивать этим голову, напомним хронологию событий.

Слухи о том, что Роналду может уйти из «Ювентуса», появились сразу после завершения прошлого сезона. Португалец остался в запасе в матче последнего тура с «Болоньей», по итогам которого «Старая синьора» урвала-таки путевку в Лигу чемпионов. Но ситуация с Криштиану уже тянула на сенсацию. Плюс разочарования от двух подряд вылетов в 1/8 финала Лиги чемпионов. А тут еще и назначение на пост главного тренера Максимилиана Аллегри — их сотрудничество в сезоне-2018/19 вряд ли оставило у обоих хорошие воспоминания. «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», родной для Роналду лиссабонский «Спортинг»... «Сити» в числе возможных пунктов назначения поначалу не упоминался вообще.

Правда, лето 2021 года прошло относительно спокойно. Криштиану, например, выходил в стартовом составе «Ювентуса» в товарищеском матче с «Барселоной» в начале августа. В последние две недели ход событий резко ускорился. Вечером 16-го августа с разницей всего в несколько часов, случились аж три разнонаправленных вброса о будущем Криштиану. Римская Corriere dello Sport сообщила, что агент форварда Жорже Мендеш обращался в «Манчестер Сити» , предлагая им услуги своего клиента, да еще и со скидкой. В Испании El Chiringuito написала, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был бы не прочь воссоединиться с Роналду, с которым они успешно работали во время первого захода итальянца в Мадрид. А Marca выдала, что представили Криша вновь контактировали с «ПСЖ».

На следующий день Роналду опубликовал в своем Instagram пост, где потребовал прекратить полоскать его имя в трансферных слухах — это проявление неуважения как к нему, так и к клубам, которые упоминаются.

Но уже вечером 22 августа вновь полыхнуло. Известный европейский инсайдер Фабрицио Романо написал в Twitter, что Криштиану, не попавший в стартовый состав на матч серии А с «Удинезе», таким образом решил выразить свое желание уйти из клуба. При этом журналист подчеркнул, что в Турин не поступало никаких предложений о покупке 36-летнего португальца. Разумеется, представители «Ювентуса» бросились это опровергать. «Мы приняли это решение совместно с Криштиану. Все нормально. Роналду остается — это 100%», — сказал DAZN вице-президент туринцев Павел Недвед.

Через пару дней затишья, вечером 25 августа итальянский журналист Никола Скира написал в Twitter, что «Манчестер Сити» предложил Кришу двухлетний контракт. Почти одновременно с этим все итальянские медиа сообщили, что агент португальца Жорже Мендеш прибыл в Турин для переговоров с «Ювентусом». Очевидно, триггером стало завершение саги с Харри Кейном, который был основной целью «Сити» — в среду днем форвард разместил у себя в соцсетях заявление, что остается в «Тоттенхэме».

Интерес «Ман Сити»

Встреча агента Криштиану и боссов «Юве» прошла на следующий день. По информации Sky Sport, которую затем подтвердили и другие инсайдеры, «Ювентус» выразил готовность отпустить Роналду, но только за компенсацию в размере €28-30 млн. Позиция была максимально четкой — платите, и можете забирать. Тогда как, скажем, тот же «Сити» хотел бы получить португальца бесплатно. Какие-то альтернативные варианты с обменом — например, Габриэл Жезус из Манчестера в Турин — не устроили обе стороны.

А уже поздно вечером все ведущие итальянские журналисты, специализирующиеся на трансферах и инсайдах — Джанлука Ди Марцио, Скира, Романо — почти одновременно сообщили: Роналду принял решение уйти из «Ювентуса» и сообщил об этом руководству и партнерам по команде. Главным претендентом считался «Сити», нужно только было дождаться официального оффера из Манчестера.

Утро 27 августа началось с сообщений, что «Сити» все еще готовит запрос в «Ювентус», а Мендеш тем временем ведет переговоры с клубом из Манчестера об условиях личного контакта Криштиану. В Турине, по данным итальянский спортивных медиа, Роналду получал €31 млн в год «чистыми». Тут же речь шла о меньшей сумме. Скира писал о зарплате в районе €20 млн за сезон, Романо и The Guardian — о €15 млн. Эту же цифру называло и Sky Italia.

Сам Криштиану утром приехал на базу «Ювентуса», пробыл там около 40 минут, попрощался с партнерами и персоналом, после чего уехал, не приняв участие в тренировке. Португалец направился в аэропорт, откуда на частном джете вылетел домой в Лиссабон.

Чуть позже Аллегри на пресс-конференции перед матчем с «Эмполи» подтвердил — Роналду уходит. «Он сказал мне, что хочет уйти из «Ювентуса» прямо сейчас. Он не тренировался сегодня. Я не расстроен таким поворотом событий. Криштиану сделал свой выбор, он хочет сменить обстановку. Что ж, это часть жизни», — сказал главный тренер туринцев.

Включение «МЮ»

Днем история получила неожиданный поворот. Из многих источников — как в Англии, так и в Италии — пошла информация, что в борьбу за Криштиану включился «Манчестер Юнайтед» . Мендеш начал переговоры с ними в четверг вечером. Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед игрой АПЛ с «Вулверхэмптоном» не стал этого скрывать: «Криштиану? Мы всегда хорошо с ним общались. Бруну Фернандеш недавно общался с ним, Роналду знает, что мы о нем думаем. Если он захочет уйти из «Ювентуса», он знает — мы здесь. Он — легенда «МЮ», величайший игрок всех времен», — подчеркнул норвежский специалист.

Следом стало известно, что «Сити» прекращает переговоры по Роналду. «МС» так и не отправил официальный оффер в «Ювентус», личный контракт с Криштиану тоже не был согласован. Контакты были, но дальше разговоров дело так и не пошло. Об этом, в частности, сообщал еще утром Sky Sports — переговоры идут, но до завершения очень далеко. Так и вышло.

Ближе к вечеру появились новости, что «Манчестер Юнайтед» отправил официальный запрос в «Ювентус». Романо и The Guardian сообщили о сумме в €25 млн плюс бонусы . Карло Лаудиза из La Gazzetta dello Sport написал о €28 млн. The Athletic назвал цифру в €15 млн плюс €8 млн бонусами.

Наконец, в 18.51 по Москве Twitter «МЮ» подтвердил — Роналду вернулся. За час этот пост набрал более миллиона лайков и 400 тысяч репостов.

— Это отличная сделка для всех, — подчеркнул в беседе с «СЭ» экс-полузащитник «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис. — Роналду много лет? Ну и что! Он в каждом сезоне забивает по 20 мячей. Он стабильный, а такие «Манчестер Юнайтед» очень нужны . Тем более, что Роналду в великолепной форме. Все знают, какой он профессионал, как он за собой следит. И до 40 лет люди играют, все нормально. Он усилит команду, это отличное приобретение.