Британский знак: выиграет ли «Манчестер Сити» свою первую ЛЧ

В финалы Лиги чемпионов в последние сезоны часто выходят клубы из одной страны. Этот год — не исключение. «Челси» и «Манчестер Сити» прекрасно знают друг друга и в 2021 уже году успели сыграть трижды: в чемпионате они победили по разу, а в полуфинале Кубка Англии верх взяла команда Томаса Тухеля. «Сити» дошел до финала ЛЧ впервые в истории, а еще стал девятым в истории клубом из Англии, который доигрался до решающего матча, — это рекорд.‎ «Челси» здесь уже третий раз — в 2008-м проиграли «Манчестер Юнайтед», в 2012-м обыграли «Баварию».

Снова Португалия

Финал Лиги чемпионов второй год подряд пройдет в Португалии. Если прошлым летом решающий матч перенесли из Стамбула в Лиссабон, то сейчас — в Порту. Снова крупнейший город Турции лишили футбольного праздника и снова виной всему пандемия коронавируса. Произошло всё быстро: весной в Турции резко увеличился рост заболевших ковидом, и правительство Великобритании внесло страну в так называемый красный список. Это означает, что прилетевшие оттуда граждане обязаны отсидеть длительный карантин. Соответственно, перелет болельщиков в Турцию был исключен, да и футболисты тоже оказались под угрозой — уже 11 июня стартует чемпионат Европы, и Англия не могла рисковать своими игроками.

Как и в 2020-м, УЕФА выручила Португалия: в стране не такая тяжелая ситуация с ковидом, а стадион «Драгау» в Порту готов принять болельщиков. Их будет около 20 тыс.

Вторая подряд попытка Тухеля

Для немецкого тренера этот год пока складывается удачно. Да, «Челси» при нем уступил в финале Кубка «Лестеру», но задачу попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон Томас Тухель выполнил — «синие» финишировали четвертыми в АПЛ, хотя в январе были девятыми. В Лиге чемпионов «Челси» не был фаворитом с самого начала, и многие предрекали ему вылет еще в 1/8 финала от мадридского «Атлетико». Но незадолго до плей-офф «Челси» возглавил Тухель — и команда моментально преобразилась. «Синие» прошли и «Атлетико», и «Порту» в четвертьфинале. А в полуфинале от «Челси» вылетел «Реал».

Для Тухеля эта игра невероятно важна, ведь год назад он привел к финалу Лиги чемпионов ПСЖ, но тогда парижане уступили «Баварии» с минимальным счетом. Немец уже вошел в историю — он стал первым тренером, сумевшим вывести в финал Лиги чемпионов две разные команды в двух сезонах подряд. Только самого трофея в копилке Тухеля еще нет.

— «Челси» и «Манчестер Сити» — очень качественные команды, с потрясающими набором игроков, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-форвард сборной России, тренер молодежной сборной Игорь Колыванов. — Мне больше импонирует «Сити». Футбол Гаврдиолы для зрителей, он влюбляет в себя. Не сказал бы, что у Тухеля оборонительная модель, но футбол не такой яркий, больше нацеленный на результат. Думаю, голов будет немного, счет будет небольшой — 1:1 и дело дойдет до серии пенальти.

Гвардиола: шанс на величие

А вот Пеп Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов, причем дважды. Оба раза — с «Барселоной» (в 2009 и 2011 годах). С «Баварией» испанский тренер не смог добраться даже до полуфинала и до этого сезона проваливал попытки вывести «Манчестер Сити» в четверку лучших клубов Европы. Команду Гвардиолы выбивали «Монако» (в 1/8 финала), «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Лион» (все — в четвертьфинале). В англоязычных соцсетях уже укоренилось мнение о том, что Гвардиола не способен ни на что без Месси, Хави и Иньесты. Правда, этот сезон доказывает обратное.

«Манчестер Сити» на пути к финалу столкнулся с меньшими проблемами, если сравнивать с «Челси». В 1/8 финала «горожане» легко перебороли менхенгладбахскую «Боруссию», но в четвертьфинале могли вылететь: по ходу ответной встречи с дортмундской «Боруссией» «Сити» уступал по сумме двух матчей, но в итоге победил. В полуфинале «горожане» вышибли финалиста прошлого сезона — «Пари Сен-Жермен». Пока что в плей-офф «Манчестер Сити» только побеждает, а единственная потеря очков за весь турнир — ничья с «Порту» на групповом этапе.

Если у «Челси» есть одна победа в Лиге чемпионов, то «Сити» ранее даже не добирался до финала главного еврокубка. И для команды Гвардиолы субботняя игра — шанс войти в историю как тренер, трижды выигравший главный европейский клубный трофей.

— Обе команды достойны победы, — заявил «Известиям» экс-тренер ЦСКА, наставник «Легии» Александр Тарханов. — Но я буду болеть за «Манчестер Сити», их футбол нравится больше. Плюс хочется, чтобы трофей взял Саша Зинченко, поигравший за «Уфу». При этом не уверен, что футбол будет зрелищным. Обе команды нацелены на результат, поэтому будут осторожничать. Если «Сити» забьет первым, то «Челси» раскроется и станет намного интереснее.

Возможные потери

Последний тур Английской премьер-лиги состоялся в минувшее воскресенье, и обе команды в своих матчах сыграли основными составами. У «Манчестер Сити» особых проблем с кадрами нет. Есть лишь небольшая вероятность, что Илкай Гюндоган не будет готов на сто процентов. Серхио Агуэро в последней игре с «Эвертоном» забил два мяча, но он всё равно наверняка останется в запасе. Хотя для аргентинца предстоящий матч важен: лучший бомбардир в истории клуба уйдет после окончания сезона.

«Челси» тоже должен быть в оптимальной форме, но участие двух футболистов стартового состава находится под вопросом. Вратарь Эдуар Менди был заменен в перерыве последней игры с «Астон Виллой», а полузащитник Нголо Канте пропустил ее из-за мышечной травмы. При этом оба вернулись к тренировкам в минувшую среду и должны быть готовы к субботе.

Добавим, что у этого финала есть и дополнительная интрига для российских болельщиков. Как известно, «Манчестер Сити» уже выиграл чемпионат Англии и гарантировал место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. «Челси» тоже сыграет в главном еврокубке, но на данный момент он располагается во второй корзине. Если «синие» победят в субботу, то переместятся в первую корзину как действующие победители турнира. А если победят «горожане», то в первой корзине окажется «Зенит» как победитель чемпионата России. Триумф «Челси» оставит сине-бело-голубых в третьей корзине. Поэтому им лучше болеть за «Манчестер Сити».