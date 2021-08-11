Месси подписал контракт с клубом ПСЖ

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своем сайте объявил, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский форвард Лионель Месси стал новым игроком команды.

Контракт с 34-летним аргентинцем подписан по схеме «2+1», он будет выступать за клуб под номером 30, отмечает «Спорт-Экспресс».

Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной», за которую играл с 2004 года. Это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, заявил, что очень рад приветствовать Месси с его семьей в Париже, а также отметил, что желание легендарного нападающего развиваться на высшем уровне и завоевывать трофеи идентичны амбициям клуба.

«Вместе с нашим великим тренером и его штабом мне не терпится увидеть, как наша команда войдет в историю для наших болельщиков по всему миру», — сказал Аль-Хелаифи.

Сам Месси после подписания контракта отметил, что клуб и его виденье полностью соответствуют его амбициям и он готов вместе с игроками ПСЖ сделать «что-то особенное для клуба и болельщиков».

«Не могу дождаться, чтобы выйти на поле «Парк де Пренс», — подчеркнул аргентинец.

Ранее, 10 августа, стало известно, что французский клуб готов обеспечить форварду зарплату около €35 млн за сезон. Контракт рассчитан на два года.

В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз завоевывал Кубок Испании, восемь раз побеждал в Суперкубке Испании, четыре раза над головой поднимал кубок Лиги чемпионов и по три раза Суперкубок УЕФА и клубного чемпионата мира.

8 августа Месси на пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны», не сдержал эмоций и заплакал. Позже он рассказал, что надеется на скорое возвращение в клуб. Он также признался, что сделал всё возможное для того, чтобы остаться в «Барселоне».

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Сине-гранатовые не смогли зарегистрировать в лиге новый контракт с игроком из-за финансовых правил чемпионата Испании. C 1 июля аргентинец стал свободным агентом, после чего согласовал с каталонцами контракт с 50-процентным понижением зарплаты, однако и такой договор не удалось зарегистрировать в лиге с учетом установленного потолка для «Барсы».