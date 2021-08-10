Месси согласовал детали контракта с «ПСЖ»

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал зарплату и детали контракта с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»). Об этом во вторник, 10 августа, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

По его сведениям, соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на год — до июня 2024-го. С учетом бонусов 34-летний аргентинец сможет получать около €35 млн в год.

Ожидается, что в ближайшие часы Месси прилетит в Париж.

Накануне стало известно, что «ПСЖ» арендовал всю Эйфелеву башню на 10 августа, там может состояться презентация Месси как нового игрока команды.

8 августа Месси на пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны», не сдержал эмоций и заплакал. Позже он рассказал, что надеется на скорое возвращение в клуб. Он также признался, что сделал все возможное для того, чтобы остаться в «Барселоне».

Ранее Мессии и «Барселона» не смогли заключить новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца, напоминает «Спорт-Экспресс».

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор являлся ее неизменным игроком. Вместе с клубом аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, еще четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Помимо этого Месси шестикратный обладатель «Золотого мяча», что является рекордом.