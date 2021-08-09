ПСЖ может презентовать Месси в Эйфелевой башне

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) арендовал всю Эйфелеву башню на 10 августа, там может состояться презентация Лионеля Месси как нового игрока команды. Об этом сообщило издание Lance со ссылкой на слова спортивного журналиста Хосе Альвареса.

7 августа стало известно, что ПСЖ предложил Месси контракт до 2024 года с зарплатой €50 млн в год. Официально о сделке пока не сообщалось.

Отмечается, ранее парижане уже бронировали башню в январе 2017 года для аналогичного мероприятия, когда оформили трансфер бразильца Неймара, также перешедшего из «Барселоны».

8 августа Месси на пресс-конференции, посвященной его уходу «Барселоны», не сдержал эмоций и заплакал. Позже он рассказал, что надеется на скорое возвращение в клуб. Он также признался, что сделал всё возможное для того, чтобы остаться в «Барселоне».

Месси не смог заключить новый контракт с «Барселоной». Стороны достигли соглашения относительно нового договора, однако из-за правил Ла Лиги оформить его не смогли.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в национальном чемпионате Испании, по семь — в Кубке и Суперкубке Испании, четыре — в Лиге чемпионов, по три — в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.