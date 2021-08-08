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Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

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Футболист Лионель Месси не сдержал эмоций и расплакался в начале пресс-конференции, посвященной его уходу из футбольного клуба «Барселона». Об этом 8 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

Когда 34-летний аргентинец хотел начать вступительную речь на стадионе «Камп Ноу», то не смог сдержать слез. Месси пришел в себя через пару минут и начал монолог.

Как рассказал шестикратный обладатель «Золотого мяча», в Испании он прожил «всю жизнь, с 13 лет».

«И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом», — сказал нападающий.

О том, что Месси не заключил новый контракт с «Барселоной», стало известно 5 августа. Стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

При этом самого форварда огорчил тот факт, что клубу не удастся зарегистрировать его на предстоящий сезон. Как стало известно, футболист пораньше вернулся из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, однако президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил его отцу Хорхе Месси, что юридически сделку оформить не удастся.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в национальном чемпионате Испании, по семь — в Кубке и Суперкубке Испании, четыре — в Лиге чемпионов, по три — в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня, отмечает «Газета.ру». Журналист Николо Скира уточнил, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» предложил футболисту контракт до 2024 года с зарплатой €50 млн в год.

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