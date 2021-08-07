Брат владельца ПСЖ заявил о завершении переговоров с Месси

Переговоры с бывшим форвардом «Барселоны» Лионелем Месси завершились, объявил в субботу, 7 августа, брат владельца французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Халифа бин Хамад АльТани в Twitter.

«Переговоры официально завершены. Решение будет объявлено позже», — написал он.

Ранее в субботу спортивный журналист Мохамед Буафси сообщил о том, что ПСЖ предложил Лионелю Месси контракт на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В свою очередь журналист Николо Скира уточнил, что «Пари Сен-Жермен» предлагает контракт до 2024 года с зарплатой €50 млн в год.

Кроме того, стало известно, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе покинет команду после того, как в нее перейдет аргентинец Лионель Месси, из-за нежелания играть на вторых ролях. Журналист назвал уход нападающего неизбежным — о нем объявят в ближайшие несколько недель.

Накануне «Спорт-Экспресс» писал о том, что Лионель Месси будет выступать за ПСЖ под номером 19. По данным издания, договоренность о переходе аргентинца уже достигнута.

5 августа стало известно, что Месси не заключил новый контракт с «Барселоной». Стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

При этом самого форварда огорчил тот факт, что клубу не удастся зарегистрировать его на предстоящий сезон. Как стало известно, футболист пораньше вернулся из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, однако президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил его отцу, Хорхе Месси, что юридически сделку оформить не удастся.

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента.

Будучи членом команды ФК «Барселона», аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.