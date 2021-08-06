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Невозможность продления контракта с ФК «Барселона» расстроила Месси

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Аргентинского форварда Лионеля Месси огорчил тот факт, что «Барселоне» не удастся зарегистрировать его на предстоящий сезон. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает Diario Sport.

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В издании отметили, что футболист решил пораньше вернуться из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, однако его отец, Хорхе Месси, был уведомлен президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой о том, что юридически сделку оформить не удастся.

О том, что Месси не заключил новый контракт с «Барселоной», стало известно накануне, пишет «Спорт-Экспресс». Отмечалось, что стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента.

Намерение покинуть каталонский клуб Месси высказывал еще год назад из-за конфликта с руководством клуба, однако позднее объявил о решении остаться, не желая вступать в юридический спор с «Барселоной».

Отмечается, что Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач. Кроме того, за это время аргентинец выиграл в составе каталонской команды 35 трофеев.

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