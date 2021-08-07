ПСЖ предложил Месси контракт на два года

Французский клуб ПСЖ предложил бывшему форварду «Барселоны» Лионелю Месси двухлетний контракт с возможностью пролонгации еще на один сезон, заявил в пятницу, 6 августа, спортивный журналист Мохамед Буафси в Twitter.

«Лионель Месси выбрал ПСЖ! Переговоры идут о двухлетнем контракте с одним необязательным сезоном дополнительно. ПСЖ постарается закрыть сделку на этих выходных. Отец Месси должен встретиться с представителями ПСЖ в ближайшие несколько часов», — говорится в сообщении.

При этом журналист Николо Скира уточнил в Twitter, что «Пари Сен-Жермен» предлагает контракт до 2024 года с зарплатой €50 млн в год.

Ранее, 6 августа, «Спорт–Экспресс» писал о том, что Лионель Месси будет выступать за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) под номером 19. По данным издания, договоренность о переходе аргентинца уже достигнута.

5 августа стало известно, что Месси не заключил новый контракт с «Барселоной». Стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

Отмечалось, что форварда огорчил тот факт, что клубу не удастся зарегистрировать его на предстоящий сезон. Как стало известно, футболист пораньше вернулся из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, однако его отец, Хорхе Месси, был уведомлен президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой о том, что юридически сделку оформить не удастся.

Контракт 34-летнего Месси с ФК «Барселона» истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента.

Будучи членом «Барселоны», аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач. Кроме того, Месси завоевал в составе каталонцев 35 трофеев.