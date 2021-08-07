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Журналист назвал годовой доход Месси в ПСЖ

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Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси будет ежегодно зарабатывать €50 млн, играя за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом в субботу, 7 августа, сообщил итальянский спортивный журналист Николо Скира в своем аккаунте в Twitter.

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По его данным, 34-летний спортсмен подпишет с парижанами контракт до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. Сделка, как отметил Скира, уже подтверждена.

Те же сроки приводил и спортивный журналист Мохамед Буафси. По его данным, ПСЖ предложил Месси контракт на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Ранее в этот день брат владельца ПСЖ сообщил, что переговоры клуба с футболистом завершены и их результаты будут оглашены позже.

Также в субботу стало известно, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе покинет команду после того, как в нее перейдет аргентинец, из-за нежелания играть на вторых ролях.

Накануне газета «Спорт-Экспресс» писала о том, что Месси будет выступать за ПСЖ под номером 19. По данным издания, договоренность о переходе аргентинца уже достигнута.

О том, что Месси не заключил новый контракт с «Барселоной», стало известно 5 августа. Стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

При этом самого форварда огорчил тот факт, что клубу не удастся зарегистрировать его на предстоящий сезон. Как стало известно, футболист пораньше вернулся из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, однако президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил его отцу, Хорхе Месси, что юридически сделку оформить не удастся.

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента. Будучи членом команды ФК «Барселона», аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.

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