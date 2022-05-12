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Месси признали самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футболист ФК «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире по версии журнале Forbes.

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В период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — средства от спонсорских и рекламных контрактов.

34-летний Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года. В его составе он стал чемпионом Франции. До этого футболист с 2003 года выступал за «Барселону».

Также в 2021 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки и в рекордный седьмой раз получил «Золотой мяч» — приз, который вручается лучшему игроку года.

Второе место рейтинга занял американский баскетболист Леброн Джеймс, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Его заработок в указанный период составит $121,3 млн, в том числе $80 млн за рекламу, пишет НСН.

Тройку лучших замкнул португальский футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ($115 млн), сообщает телеканал «360».

В топ-10 также отметились игрок ПСЖ бразилец Неймар ($95 млн), американские баскетболисты Стефен Карри ($92,8 млн) и Кевин Дюрант ($92,1 млн), швейцарский теннисист Роджер Федерер ($90,7 млн), мексиканский боксер Сауль Альварес ($90 млн), игрок Национальной футбольной лиги (NFL) американец Том Брэди ($83,9 млн) и греческий баскетболист Яннис Адетокунбо ($80,9 млн), сообщает сайт kp.ru.

Всего 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира за 12 месяцев заработали более $990 млн, уточняет сайт aif.ru.

В 2021 году самым высокооплачиваемым спортсменом мира был признан ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор, который, по данным журнала, заработал за аналогичный период прошлого года $180 млн. В тройке также были Месси ($130 млн) и Роналду ($120 млн).

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