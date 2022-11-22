Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Аргентины потерпела поражение от команды Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Встреча группы С прошла во вторник, 22 ноября, на Национальном стадионе в Лусаиле. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу команды с Ближнего Востока. На гол Лионеля Месси (10-я минута, с пенальти) победители ответили точными ударами Салеха Аль-Шехри (48) и Салима Аль-Давсари (53).

Сборная Саудовской Аравии стала первой командой из Азиатской конфедерации футбола, забившей команде Аргентины более одного гола в истории чемпионатов мира.

Сборная Аргентины забила еще три гола в ходе матча с Саудовской Аравией, однако главный арбитр Славко Винчич отменил их, так как во всех трех случаях был офсайд. Всего во время игры судьи зафиксировали семь положений вне игры у Аргентины.

Команды Аргентины и Саудовской Аравии выступают в группе С вместе со сборными Польши и Мексики. Матч мексиканцев с поляками начнется во вторник в 19:00 мск. В следующем туре 26 ноября аргентинцы сыграют с мексиканцами, саудовцы — с поляками.

Накануне Месси подтвердил, что ЧМ-2022 в Катаре станет последним в его карьере. Футболист отметил, что старается максимально наслаждаться каждым моментом и чувствует себя невероятно хорошо.

новость дополняется