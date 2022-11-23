Сборная Японии выиграла в матче с Германией на ЧМ-2022
Сборная Японии со счетом 2:1 одержала победу над сборной Германии в матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу.
На 7-й минуте матча Япония забила гол, но он был отменен из-за офсайда. На 33-й минуте полузащитник команды Германии Илкай Гюндоган реализовал пенальти. На 75-й минуте нападающий сборной Японии Рицу Доан сравнял счет.
Уже на 83-й минуте матча Япония забила решающий гол. К победе команду привел нападающий Такуми Асано, отмечает «Спорт-Экспресс».
Ранее в среду сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа ЧМ. А сборная Франции разгромила команду Австралии. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Накануне в ходе ЧМ на поле встретились сборные Мексики и Польши. Их встреча закончилась со счетом 0:0. С таким же счетом матч завершили во вторник сборные Дании и Туниса.
ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.