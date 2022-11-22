Сборные Дании и Туниса сыграли вничью на ЧМ-2022 по футболу
Сборные Дании и Туниса сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы D чемпионата мира (ЧМ) по футболу, проходящего в Катаре.
Изначально в первом тайме гол забил нападающий сборной Туниса Иссам Джебали, однако он был отменен из-за офсайда. Во втором тайме выделилась сборная Дании. Полузащитник команды Андреас Сков Ольсен тоже забил гол, но его товарищ Миккель Дамсгард оказался в положении вне игры — взятие ворот не засчитали, отмечает «Спорт-Экспресс».
В следующем матче Дания сыграет с Францией, а Тунис с Австралией. Матчи пройдут 26 ноября.
Ранее во вторник сборные США и Уэльса сыграли вничью в матче первого тура группового этапа. Эта ничья стала первой в рамках ЧМ в Катаре.
А сборная Аргентины потерпела поражение от команды Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа ЧМ со счетом 2:1.
Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.