Хорваты разгромили канадцев на ЧМ в Катаре

Футболисты сборной Канады потерпели крупное поражение от хорватов во втором туре чемпионата мира – 2022 в Катаре. Матч в Дохе завершился с результатом 1:4.

Таким образом, Канада потеряла шансы на выход в плей-офф. Хорватия по итогам двух туров занимает первую строчку (4 очка) в группе F.

Счет в игре на второй минуте открыл канадский игрок Альфонсо Дэвис. Его гол стал первым в истории Канады на чемпионате мира, пишет «Спорт-Экспресс».

На 27-й минуте Андрей Крамарич сравнял счет, но гол был не засчитан из-за офсайда Марко Ливайя. Забить Крамаричу удалось уже на 36-й минуте после передачи Ивана Перишича. А на 44-й преимущество сборной Хорватии увеличил Ливайя. Во втором тайме гол снова забил Крамарич. На 90+4-й минуте итоговый счет на табло установился благодаря Ловро Майеру.

В заключительном третьем туре хорваты встретятся с Бельгией 1 декабря, а сборная Канады сыграет в тот же день с Марокко. Обе встречи начнутся в 18:00 мск.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сборная Коста-Рики обыграла Японию со счетом 1:0 в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2022. Таким образом, Коста-Рика поднялась на третье место в группе E с тремя очками. Она уступает Испании и Японии. Последнее место в группе занимает Германия.

26 ноября сборная Аргентины по футболу обыграла команду из Мексики в своем втором матче в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу – 2022. Счет открыл Лионель Месси на 64-й минуте. Позже гол в ворота мексиканцев забил Энцо Фернандес. По итогам встречи Аргентина занимает второе место групповой таблицы с тремя очками.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.