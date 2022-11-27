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Аргентина обыграла Мексику со счетом 2:0 на ЧМ-2022 по футболу

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Фото: Global Look Press/Tom Weller
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Сборная Аргентины по футболу обыграла команду из Мексики в своем втором матче в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча прошла 26 ноября на стадионе «Лусаил Айконик».

Счет открыл Лионель Месси на 64-ой минуте. Позже гол в ворота мексиканцев забил Энцо Фернандес.

По итогам встречи, Аргентина занимает второе место групповой таблицы с 3 очками. Мексика ― на последней строчке таблицы с одним баллом. Первое место с 4 очками удерживает Польша. На третьем месте групповой таблицы находится Саудовская Аравия с 3 баллами.

Отмечается, что в случае поражения от Мексики Аргентина могла бы лишиться шанса на выход из группы.

Ранее, 26 ноября, сборная Польши обыграла команду из Саудовской Аравии со счетом 2:0. Открыл счет встречи польский полузащитник Петр Зелиньский в первом тайме. Потом на 81-й минуте гол в ворота Саудовской Аравии забил нападающий Роберт Левандовски.

22 ноября Саудовская Аравия обыграла Аргентину в первом матче группового турнира мирового первенства со счетом 2:1. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда команда из Азиатской конфедерации футбола забивала Аргентине больше одного гола.

Более того, матч стал для Аргентины первым поражением в первом матче ЧМ с 1990 года.

По итогам встречи Месси заявил, что у команды нет ни одного оправдания поражению и что сборная должна быть более сплоченной, чем когда-либо.

ЧМ-2022 в Катаре начался 20 ноября.

Новость дополняется.

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