Франция обыграла Данию и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
Сборная Франции в субботу, 26 ноября, обыграла команду Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре.
Встреча на «Стадионе 974» завершилась со счетом 2:1.
В команде Франции 61-й минуте гол забил нападающий Килиан Мбаппе, на 86-й минуте он оформил дубль и тем самым принес сборной победу в матче. Среди датчан отличился защитник Андреас Кристенсен.
Как сообщает «Газета.Ru», Франция вышла на первое место в группе D с шестью очками. Дания заняла третью строчку, набрав одно очко.
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